Revue de presse : La première sortie officielle du président Diomaye à la une

La livraison de mardi de la presse quotidienne traite en priorité du déplacement effectué par le président Bassirou Diomaye Faye dans les cités religieuses de Touba et Tivaouane, lundi, pour sa première sortie officielle depuis son installation, le 3 avril dernier.

Dans ces deux villes, capitales des principales confréries religieuses du Sénégal, le chef de l’Etat “rassure et promet”, rapporte le quotidien Le Soleil. Le journal précise qu’à Touba, Bassirou Diomaye Faye a été reçu par le khalife général des mourides dans la grande concession de ce dernier à Darou Minam.

Dans le cadre de cette “visite de courtoisie”, précise Walfquotidien, le chef de l’Etat a ensuite été reçu à Tivaouane par Serigne Babacar Sy Mansour, khalife général des tidjanes. “C’est une opération de communication doublée d’une symbolique forte”, souligne le journal Le Quotidien en parlant de ce déplacement présidentiel.

“Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un président de la République pas comme les autres. Son statut de +talibé+ prend le dessus sur sa fonction. C’est ce qu’il a voulu montrer, hier, à Touba pour sa première sortie officielle”, écrit Le Quotidien.

Le chef de l’Etat “est entré en bon +talibé+ chez le khalife, les pieds nus, en signe de respect et de considération”, détaille le quotidien L’info, avant de rapporter des propos de Bassirou Diomaye Faye : “Je suis très honoré de venir en visite à Touba en tant que président de la République, disciple et fils”.

“Touba et Tivaouane inaugurent les sorties du 5e président du Sénégal hors Dakar”, indique Sud Quotidien, lequel considère que de cette manière, “Diomaye clone Wade et Macky”, ses deux derniers prédécesseurs à la tête du pays.

“A la tête d’une délégation restreinte”, le président Faye a été reçu d’abord à Touba, puis à Tivaouane, écrit Sud Quotidien, pendant que Vox Populi note que le nouveau chef de l’Etat “perpétue les usages”, en allant “marquer son respect aux khalifes Serigne Mountakha Mbacké et Serigne Babacar Sy”.

“Des concertations, entre nous, ne sauraient maquer. Nous devons toujours vous consulter avant de poser un acte, pour solliciter vos prières, recueillir vos avis, dans l’intérêt de toutes les populations”, a déclaré le président de la République dans des propos rapportés par le même journal.

Touba et Tivaouane “bénissent et prient pour Diomaye”

Enquête traduit à sa manière ces propos du chef de l’Etat. “Réserver les premières sorties publiques du président à Tivaouane et à Touba traduit une volonté de rupture avec l’élite occidentale”, écrit ce quotidien.

Il interroge à ce sujet Kalidou Sy, enseignant-chercheur à l’université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, dont l’analyse sonne comme un rappel à la réalité : “Le président appartient à une société et ne peut être en déphasage avec les règles éthiques et coutumières de notre pays”, soutient l’universitaire.

“Dans un pays où les positions politiques des chefs religieux sont très décriés ces dernières années, la nouvelle posture du nouveau régime à l’égard des foyers religieux [était] très attendue”, fait observer le quotidien L’As, lequel titre comme à propos : “Diomaye surprend”.

Bès Bi Le jour évoque une visite “sobre et religieuse”, Source A affichant, sur le même sujet : “Cordialité XXL au menu”. Libération retient que “Touba et Tivaouane adoubent Diomaye”. Un titre qui renvoie dans une certaine mesure à celui du quotidien Les Echos : “Touba et Tivaouane bénissent et prient pour Diomaye”.

“Les khalifes des deux villes saintes le couvrent de présents. Saint Coran, natte de prière et chapelet remis au chef de l’Etat”, ajoute Les Echos. De son côté, le président Diomaye Faye “s’est engagé à résoudre les problèmes d’eau et d’assainissement dans la cité religieuse” de Touba notamment, rapporte L’As. “Il a par ailleurs promis de poursuivre la modernisation des cités religieuses”, dans ses échanges avec Tivaouane, selon le même journal.

“Promesses à Serigne Mountakha et recueillement à la zawiya Seydi Hadji Malick”, résume le quotidien Tribune, avant d’évoquer, à son tour, les “engagements” pris par Bassirou Diomaye Faye au cours de ce déplacement à Touba et Tivaouane.

Le quotidien Kritik’, un peu à contre-courant, ramène ses lecteurs à la politique, en s’intéressant au choix des collaborateurs des membres du nouveau gouvernement. “Les ministres sous la coupe réglée du PM”, affiche-t-il.

“Les vingt-cinq ministres du nouveau gouvernement ont du pain sur la planche mais peu de marge de manœuvre, surtout dans le choix des collaborateurs qui devront constituer le cabinet autour du titulaire du poste ministériel”, écrit à ce sujet le quotidien Kritik’.

Et d’ajouter : “Directeurs de cabinet, DAGE et SG seront soumis au contrôle strict du chef du gouvernement qui appréciera la tronche et le parcours des profils qui lui seront soumis”.

“Avec un premier gouvernement de 25 ministres, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fait dans la rationalisation”, note par ailleurs le quotidien L’Observateur, selon lequel départements “les uns plus importants que les autres ont été contractés dans un seul ministère. De quoi faire douter [de] l’efficacité d’un seul ministre à coordonner tout cela”, poursuit cette publication.

