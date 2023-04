Revue de presse : La présumée tentative d’assassinat de Sonko à la une

La déclaration de l’opposant Ousmane Sonko relative à tentative d’assassinat dont il dit avoir été victime le 16 mars 2023 est un des sujets au menu des quotidiens reçus jeudi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Selon le quotidien EnQuête le leader de Pastef ‘’maintient’’ les accusations de tentative d’assassinat sur sa personne.

‘’Suite et pas fin de l’affaire de la tentative d’assassinat dont serait victime Ousmane Sonko le 16 mars 2023. Le leader de Pastef/Les patriotes a confirmé ses accusations hier. Dans un message sur les réseaux sociaux, le maire de Ziguinchor a fait savoir qu’il dispose désormais des résultats d’analyses +demandées auprès de laboratoires à l’étranger+. Ceci, pour assurer que +les résultats confirment bien la tentative d’assassinat sur ma personne, perpétrée par des éléments des forces de défense et de sécurité+’’, écrit le journal.

Il ajoute : ‘’Ousmane Sonko n’a pas divulgué plus de détails. Il a plutôt donné rendez-vous, très bientôt, dans le cadre d’une conférence de presse portant sur ce point et sur bien d’autres’’

Ousmane Sonko ‘’annonce ses preuves pour +tentative d’assassinat+’’, dit le quotidien Bës B, qui rappelle que ‘’le 16 mars dernier, depuis la clinique Suma Assistance, où il recevait des soins, le leader de Pastef avait affirmé s’être senti mal à cause du gaz lacrymogène envoyé par les forces de l’ordre lors de son transfert forcé vers le tribunal de Dakar pour son procès en diffamation avec Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko et son entourage avaient agité la thèse d’une +tentative d’assassinat+. Dans son live, il avait indiqué que les forces de l’ordre lui avaient aspergé un liquide à bout portant’’.

‘’Ousmane Sonko dit avoir bel et bien échappé à une tentative d’assassinat. Il l’a fait savoir, hier, dans une publication sur sa page Facebook. Et comme +preuve+, le leader des Patriotes a brandi les résultats des examens effectués sur ses habits, au lendemain des événements du 16 mars’’, note Source A.

Selon Libération, ‘’Sonko persiste et signe’’.

Vox Populi écrit que ‘’Sonko annonce la disponibilité des résultats d’analyse qui +confirment bien la tentative d’assassinat sur (sa) personne, perpétrée par des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS).

‘’Sonko dénonce une +tentative d’assassinat+’’, affiche à la Une Le Témoin, qui écrit : ‘’La polémique sur le liquide qui aurait été versé sur le leader de Pastef le 16 mars dernier connait un rebondissement. En effet commentant les résultats des ana-lyses faites sur ses habits, Ousmane Sonko a soutenu hier qu’il s’agissait bel et bien d’une tentative d’assassinat sur sa personne’’.

Le quotidien EnQuête s’intéresse au Conseil économique, social et environnemental et parle d’une ‘’institution chahutée’’. ‘’Avec un budget qui tourne annuellement autour de 7 milliards F CFA, le Conseil économique, social et environnemental (Cese), pour beaucoup de Sénégalais, est juste une institution de plus qui ne sert qu’à caser une certaine clientèle politique. Pourtant, de par sa riche composition, l’institution a tout pour être un excellent levier de développement’’, relève le journal.

‘’Des quatre institutions que compte la République, c’est sans doute la plus instable. Dans un intervalle de moins de cinq ans, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) aura connu quatre présidents, soit en moyenne un peu plus d’un an pour chaque président’’, indique la publication.

‘’Si la première présidente, Aminata conseil Tall, a réussi la prouesse de passer, environ sept ans à la tête de l’institution, aucun de ses successeurs n’aura réussi à atteindre la barre des deux ans de longévité. Alors qu’Aminata Touré a été nommée en mai 2019 pour être limogée en novembre 2020, soit 18 mois. Pour sa part, Idrissa Seck a été nommé en novembre 2019 pour être limogé après seulement 17 mois’’, note EnQuête.

Le Soleil revient sur le communiqué du Conseil des ministres et se fait des ‘’directives’’ du chef de l’Etat concernant le recensement général, l’entretien routier, la formation professionnelle, la fonction publique, etc.