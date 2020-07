Revue de presse…La saisie d’armes à Touba à la UNE

La saisie d’une importante quantité d’armes à Touba est un des sujets en exergue dans la presse du 20 juillet 2020.

Sur l’affaire du trafic d’armes de gros calibre, Le Quotidien titre : ‘’Un arsenal saisi à Touba’’.

’’A Touba, la police a arrêté un sexagénaire qui transportait plus de 100 armes et 800 munitions. En fin octobre dernier, la gendarmerie nationale avait mis la main sur une importante quantité de munitions volées. Ces affaires relancent le débat sur le trafic d’armes dans ce pays’’, dit le journal.

Vox Populi se fait également écho de cette saisie à sa Une : ‘’Un arsenal de plus de 110 armes à feu saisi à Touba….’’. ‘’Dans le lot, 18 pistolets automatiques (PA), 71 fusils, 21 pistolets artisanaux, 807 munitions, 98 munitions de guerre, 16 chargeurs, etc’’.

Walfadrji évoque une ‘’menace sur la sécurité nationale’’ et note que ‘’certaines localités de la ville de Touba et environs sont en passe de devenir l’épicentre du trafic en tout genre. Une zone de non droit où tout est permis. Vente de médicaments contrefaits (…), circulation clandestine d’armes à feu, tout y passe’’.

Une source policière qui s’est confiée à Enquête sous le couvert de l’anonymat déclare : ‘’Il y a des lieux secrets de fabrication et de réparation d’armes à feu. Certains en fabriquent dans d’autres endroits pour venir les écouler dans le marché, à défaut de le faire chez eux. On y retrouve des armes de fabrication artisanales, mais aussi importées’’.

Sud Quotidien aborde la question du port obligatoire du masque pour se prémunir du coronavirus et souligne que le colonel Amadou Moctar Dièye, directeur des laboratoires au ministère de la Santé, ‘’prône le durcissement des sanctions contre les récalcitrants à l’obligation du port du masque’’. Le colonel Amadou Moctar Dièye était invité, dimanche, de l’émission Objection sur Sud Fm.

Tribune revient sur la liquidation de la société Transail et note que l’homme d’affaires Abbas Jaber ‘’empoche 20 milliards en catimini’’. ‘’L’affaire risque de faire du bruit dans certains cercles. Et pour cause, arrivé à Dakar à la date du 12 mars dernier, en compagnie de Robert Bourgi, et en jet privé, en pleine crise du coronavirus (….) l’homme d’affaires franco-sénégalais, Abbas Jaber, a empoché 20 milliards de francs Cfa d’indemnités, suite à la liquidation de la société ferroviaire Transrail’’, écrit le journal.

L’As fait état d’un ‘’malaise’’ au Palais de Justice où ‘’magistrats et greffiers sont à couteaux tirés’’.

’’La famille judiciaire traverse une crise multiforme. Outre la grève du SYJUST et la procédure intentée contre El Hadj Aya Boune Malick Diop, magistrats et greffiers se crêpent le chignon. L’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) entre dans la danse et prend la défense du secrétaire général du SYTJUST. En réalité, les fonds communs, parait-il, constituent le soubassement de ce malaise’’, écrit L’As.

Le quotidien Le Soleil livre les éclairages de Alioune Fall, Conseiller du chef de l’Etat, sur la déclaration de patrimoine. ‘’Le président et certains ministres ne sont pas concernés’’, affiche à sa Une le journal. Macky Sall a déjà fait une déclaration de patrimoine en 2012.

Source A s’intéresse aux avoirs fonciers du député-maire de Keur Samba Kane. Khalil Ibrahima Fall ‘’pèse 121 514 mètres carrés’’, selon le journal.