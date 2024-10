Revue de presse : L’aide aux populations impactées par la crue du fleuve à la Une

L’aide du gouvernement aux populations impactées par la crue du fleuve dans les régions de Tambacounda, Saint-Louis et Matam, le rapatriement de Sénégalais du Liban et l’arrestation à Bakel du leader de Gueum sa Bopp Bougane Guèye Dani sont les sujets les plus en vue dans les quotidiens reçus lundi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

”L’Etat intensifie les secours’’, titre Libération, indiquant un ‘’déblocage de 8 milliards de francs CFA, l’acheminement de vivres, la mise en place d’hôpitaux mobiles’’ mais aussi la tenue ‘’ce dimanche d’une réunion interministérielle exceptionnelle présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko’’ sur l’assistance à apporter aux populations impactées par la crue du fleuve.

Le quotidien Bës Bi rapporte que le chef de l’Etat était à Bakel ce samedi pour constater les dégâts des inondations causées par la crue du fleuve Sénégal. Le journal indique qu’à Bakel ‘’150 tonnes de riz et 1 million de litres d’eau potable ont été distribuées. Un hôpital militaire de niveau 1 a été déployé pour offrir des consultations médicales gratuites aux populations touchées’’.

Le Quotidien signale que ‘’les forces armées et le Commissariat à la sécurité alimentaire ont acheminé 500 tonnes de vivres, des tentes, des matelas, des moustiquaires, et d’autres produits de première nécessité aux sinistrés’’. ”Les crues ont causé l’inondation de plus de 44 sites dans les régions de Matam et de 51 villages dans la région de Saint-Louis ainsi que des villages de la région de Tambacounda”, note le journal.

L’As parle de ‘’plus de 55 0000 impactés’’ par la crue du fleuve Sénégal. ”L’heure est grave’’, estime EnQuête.

S’intéressant à la visite du chef de l’Etat, Sud note que ”c’est l’image d’un président de la République prêt à être aux côtés des Sénégalais éprouvés par les inondations fluviales qui s’est dégagée de Bassirou Diomaye Faye, vêtu d’une tenue en militaire et descendant de l’hélicoptère de l’Armée dans la matinée du 18 octobre à Kédougou’’.

‘’Malheureusement, déplore le journal, ses activités au sud du pays et sa non-présence dans les zones les plus touchées par la montée des eaux du fleuve Sénégal, à savoir les départements de Matam, et Saint-Louis, constituent des fausses notes dans sa visite’’.

Le Soleil décrit à son tour ‘’la vie dure à Bakel” après une immersion à Yaféra, une des localités du département de Bakel les plus touchées.

‘’A l’enclavement de nombreux villages de la commune de Ballou s’est rajoutée, depuis le 12 octobre dernier, une insalubrité provoquée par la crue des eaux du fleuve Sénégal. Une rupture dans le quotidien des populations de Yaféra qui, coupées du reste du monde, sont privées d’eau et d’électricité. Un élan de solidarité a pu sauver ces dernières qui vivotent en attendant de sortir la tête des eaux’’, rapporte le journal.

Le quotidien national met également en exergue le rapatriement de 117 Sénégalais du Liban, un pays en proie aux bombardements d’Israël. ‘’Le gouvernement a rapatrié samedi dernier 117 Sénégalais du Liban. A leur arrivée ils ont été reçus par le chef de l’Etat’’, note le journal. ‘’117 Sénégalais rapatriés volontairement du Liban par vol spécial’’, affiche Vox Populi

En politique, les quotidiens se sont intéressés à l’arrestation à Bakel de Bougane Guèye Dany, leader de Geum sa Bopp, membre de la coalition Samm Sa Kaddu pour les législatives du 17 novembre.

‘’Interpellé ce samedi à quelques kilomètres de Bakel, alors qu’il se rendait à Bakel auprès des sinistrés. Bougane Guèye Dani a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et rébellion’’, rapporte WalfQuotidien.

‘’C’est un scénario pour tant envisagé par certains lorsque Bougane Guèye a annoncé le déplacement de la coalition Samm sa kaddu à Bakel ce samedi. Alors que le chef de l’Etat y était annoncé le même jour. C’est sans doute peu après leur conférence de presse, vendredi, que les leaders de cette coalition dirigée par Barthélémy Dias se sont mis en route. A quelques kilomètres de Bakel, le cortège d’une dizaine de véhicules est immobilisé’’, écrit le quotidien Bês Bi.

Selon le journal, ‘’la gendarmerie mobilisée pour faire obstruction à Bougane Guèye et Cie. Ordre a été, en effet, d’empêcher la délégation de Samm sa kaddu d’accéder à la ville au motif que le chef de l’Etat y est attendu. Mais le leader de Gueum sa bopp, lui, ne peut entendre cet argument. C’est ainsi qu’il s’est heurté, avec Thierno Bocoum, Anta Babacar Ngom et d’autres, à la gendarmerie’’.

‘’Une arrestation musclée de Bougane Guèye qui sera, manu militari, jeté dans le véhicule de la gendarme rie, la chemise déchirée. Une image qui rappelle l’arrestation de Ousmane Sonko lorsqu’il a refusé de déférer à la convocation du juge dans l’affaire Mame Mbaye Niang. Le Gign avait cassé la vitre de son véhicule pour le conduire de force au Palais de justice de Dakar’’, souligne Bës Bi.

Source : APS