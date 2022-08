revue de presse…les Législatives toujours à la UNE

Les élections législatives dont les résultats provisoires sont attendus d’ici vendredi sont toujours à la Une des quotidiens de ce mercredi 03 août 2022.

Le Soleil ouvre sur ‘’le satisfécit des observateurs’’ électoraux non sans relever que la bataille des chiffres se poursuit entre Benno Bokk Yaakaar et l’inter-coalition Yewwi-Wallu alors que les résultats provisoires de la commission nationale de recensement des votes sont attendus au plus tard vendredi prochain.

A propos des résultats, L’Observateur souligne que ‘’pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, l’opposition a pu engranger au moins 50 députés sur la liste majoritaire. L’inter-coalition Yewwi-Wallu réussit le grand saut face au pouvoir qui voit sa majorité écrasante s’éroder’’.

Pour le quotidien L’Info, ‘’s’il y a un fait marquant lors de ces élections législatives, c’est bien la belle réussite de l’alliance électorale entre Yewwi askan wi et Wallu Sénégal’’.

‘’Le Plan Déthié Fall, du nom du polytechnicien et mandataire national de YAW a fait mouche dans plusieurs localités du pays dont Pikine, Saint-Louis, Sédhiou, Tivaouane, entre autres départements où aucune de ces deux coalitions n’aurait pu gagner seule, mais que leur association y a été victorieuse’’, écrit le journal.

Après son ‘’camouflet’’ aux élections locales et sa ‘’bérézina’’ aux législatives, Benno Bokk Yaakaar est ‘’dans le dur’’, dit Sud Quotidien.

Le Vrai Journal explique ‘’pourquoi le bilan matériel’’ de la majorité ‘’n’a pas pesé’’ sur le résultat des élections de dimanche.

‘’Il avait presque tout misé sur son bilan matériel. Alors que les Sénégalais ont manifestement soif d’un système judiciaire impartial, d’une démocratie plus inclusive et d’une gouvernance +sobre et vertueuse+, Macky Sall a mis en avant un bilan en bêton pour rallier le maximum d’électeurs à la cause de sa coalition’’, écrit la publication.

WalfQuotidien livre ‘’les raisons d’un vote-sanction’’ en citant, entre autres, la cherté de la vie, la transhumance politique, le troisième mandat.

Le quotidien EnQuête s’intéresse aux résultats des responsables de la mouvance présidentielle et parle de ‘’fortunes diverses’’. ‘’Les résultats des législatives ont consacré la perte de vitesse de plusieurs cadres de Benno. Les responsables de Dakar, Thiès et Saint-Louis sont à la rue’’, écrit le journal.

Dans Le quotidien Bës Bi Le Jour, le Pr Ndiogou Sarr livre un ‘’Cour magistral’’ sur la ‘’cohabitation’’.

’’De la notion de +cohabitation+ tant agitée sur la scène dans la foulée des premières tendances des résultats du scrutin législatif, en passant par le si convoité poste de président de l’Assemblée nationale, ainsi que l’hypothèse d’un Premier ministre issu des rangs de l’opposition, le constitutionnaliste, Ndiogou Sarr, clarifie le débat’’, écrit le journal

