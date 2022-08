Kenya : un candidat à la présidentielle agressé sexuellement en plein meeting (vidéo)

Au Kenya, une femme attrape la partie intime d’un candidat à la présidentielle pendant sa campagne

Une vidéo d’un candidat à l’élection présidentielle au Kenya, le professeur George Wajackoyah, agressé s3xuellement pendant sa campagne est devenue virale après avoir été partagée en ligne.

Les sites d’informations locales rapportent que la scène s’est produite alors que le candidat présidentiel kenyan était assailli par une foule pendant qu’il battait campagne à l’arrière d’un camion. Le candidat controversé à la présidentielle ‘vendait’ son agenda avant qu’une femme dans la foule ne l’attrape violemment par les parties intimes le forçant à réagir.

Le leader du parti Roots a sauté en arrière, tandis que son service de sécurité est également passé à l’action, forçant la femme à retirer rapidement sa main…

“Usinishike hivyo (Ne me touchez pas comme ça) », s’est plaint amèrement Wajackoyah après que la femme excitée ait attrapé ses parties intimes.

Le politicien controversé a cependant ri de l’agression s3xuelle quelques secondes plus tard après que la femme ait retiré ses mains de ses parties intimes…

“Sasa huyu ananishika sehemu yangu ya nyeti (Maintenant, celle-ci attrape mes parties intimes) », a déclaré Wajackoyah à la foule au milieu des rires.

Regardez la vidéo ci-dessous….

A thirsty #Wajackoyah female fan decided to put his slogan of TINGIZA MITI into action by SHAKING the owner of the slogans “miti" YAWA!!??#kapsabet pic.twitter.com/6uzxTscbrC

— Patrick Mithamo (@AtCheckmate) July 29, 2022