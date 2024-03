Revue de presse : Les scores de Bassirou Diomaye Faye à la une

Les quotidiens reçus, lundi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS), commentent largement les premières tendances de l’élection présidentielle largement favorables au candidat de l’ex parti Pastef, Bassirou Diomaye Faye.

Au total 7 371 890 électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes, dimanche, pour élire le successeur de Macky Sall.

Dix-neuf candidats dont une femme étaient en lice pour ce scrutin qui s’est déroulé ‘’sans anicroches’’, selon Le Soleil.

‘’Un vote, une lecture. Une lecture simple : une victoire de Bassirou Diomaye Faye se dessine. Ainsi se définit le scrutin présidentiel de ce dimanche, 24 mars 2024. Le candidat Bassirou Diomaye Faye est arrivé largement en tête d’un scrutin qui l’a mis aux prises avec Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar, principalement’’, souligne Le Quotidien.

‘’Diomaye, la surprise du chef !’’, s’exclame Sud Quotidien qui écrit : ‘’Les tendances lourdes des résultats provisoires du scrutin d’hier placent le lieutenant d’Ousmane Sonko largement en tête dans les bureaux de vote à Dakar et dans la majorité des villes du pays. Amadou Ba, le candidat de la majorité présidentielle, arrive en deuxième position des suffrages valablement exprimés’’.

L’As aussi note que les tendances sont ‘’favorables’’ à Bassirou Diomaye Faye. ‘’Les urnes ont parlé. Les premiers résultats de la diaspora en particulier et des régions représentatives montrent que Diomaye Faye est largement en tête de la présidentielle tenue hier’’, écrit le journal.

Après les premières tendances issues de l’élection présidentielle, ‘’des candidats abdiquent devant Diomaye’’, affiche à la Une Libération, soulignant que Khalifa Sall, Déthié Fall, Mame Boye Diao, Anta Babacar Ngom, Mamadou Lamine Diallo, Daouda Ndiaye, Pape Djibril Fall, Aly Ngouille Ndiaye, Thierno Alassane Sall, Malick Gackou, ont accepté la victoire de Bassirou Diomaye Faye.

‘’Diomaye Faye en route vers le Palais’’, selon L’Info, saluant ‘’une forte mobilisation des électeurs, qui ont voté dans le calme, malgré quelques couacs et heurts’’. Le journal relève ‘’le raz de marée de la coalition ‘’Diomaye Président’’ a emporté toutes les grandes communes du pays en dehors de celles du Fouta et de Fatick’’.

Selon les premières tendances, ‘’Bassirou Diomaye Faye, 5ème président’’ du Sénégal, titre le quotidien Les Echos non sans relever que la coalition Benno Bokk Yakaar ‘’conteste une victoire de Diomaye au 1er tour’’. Son candidat Amadou Ba dit attendre ‘’les remontées et promet de se prononcer aujourd’hui à midi au plus tard’’.

‘’Victoire au premier tour de Diomaye le jour de son anniversaire’’, relève WalfQuotidien qui affiche à la Une : ‘’Happy birthday Mister president’’. ‘’ Agé de 44 ans, Bassirou Diomaye Faye, qui fête aujourd’hui son anniversaire, devient le plus jeune président de la République et le cinquième chef de l’Etat du Sénégal’’, écrit Walf.

Selon le journal, ‘’les premières tendances donnent une large victoire à Bassirou Diomaye Faye. Il devance largement ses adversaires dans plusieurs localités, notamment dans les zones à enjeu, tels que Dakar, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor, faisant mordre la poussière à ses rivaux dans leur fief respectif’’.

Bës Bi note que ‘’les lourdes tendances donnent Diomaye vainqueur au 1er tour’’. ‘’Un nouveau souffle, une nouvelle équipe. C’est le message sorti des urnes ce 24 mars et qui pourrait se confirmer dès ce lundi. Le successeur de Macky Sall s’appelle donc Bassirou Diomaye Faye, qui a pris une avance énorme de plus de 55%, d’après les premières tendances des statisticiens de la Rfm. Amadou Ba arriverait derrière lui avec plus de 30%’’, écrit le journal.

