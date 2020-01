Les Non-alignés authentiques rejettent Déthié Faye et sa bande

C’est à la suite du dernier décret n° 2019 – 2279 portant nomination du comité de Pilotage du Dialogue qu’une scission imminente s’est installée au sein des Non-alignés.

Ce décret a permis de déceler tous les abus dont nous avons fait l’objet. En effet, le coordonnateur a eu l’audace d’envoyer des personnes que lui-même, au grès de vent, de ses désirs et de ses caprices, a désignées.

Pour dire vrai, il n’y a aucun procès-verbal, issu d’une assemblée générale quelconque, qui a fait l’objet d’élection démocratique et de désignation de nos représentants au sein du Comité de pilotage du Dialogue National. Pour une question aussi sérieuse.

Ce fait a été la goutte d’eau qui a fait déborder la vase. Ce fût une grande surprise et une déception pour les Non-alignés authentiques.

C’est pourquoi d’ailleurs, nous( Partis politiques engagés et patriotiques) sommes montés au créneau pour dénoncer avec vigueur, avec rigueur et en toute responsabilité cette grave forfaiture et avertir nos autorités de cette mascarade.

Nous disons n’avoir mandaté aucune entité ou une personne parlant au agissant au nom des noms alignés authentiques, au sein du comité de pilotage du Dialogue national.

Par son arrogance, son entêtement et son ignorance, Monsieur Faye a foulé aux pieds toutes les valeurs sociales, politiques et intellectuelles à savoir la vertu et tous les principes qui la supposent. Tout ce qui faisait et devait faire et forcer notre respect : la probité morale, l’honnêteté intellectuelle, l’esprit de sagesse, l’engagement patriotique, la vérité, tout ce qui devait nous galvaniser, nous rehausse et nous porter en avant est aujourd’hui à terre. On a été dépouillé de nos personnalités respectives, nous sommes réduits au plus bas de l’échelle politique. C’est tout un groupe qui a été lésé, abusé, et même trahi pour des intérêts crypto-personnels :

– La lettre écrite par un haut responsable de la Majorité dans le dialogue politique et lue par le soi-disant coordonnateur et qui a engendré le report des élections locales.

-Les voyages en Pologne et au Cap-vert.

-Les nombreux va et vient au Ministère de l’Intérieur.

– Les sommes reçues çà et là, au nom des noms alignés.

– Le faux-procès-verbal tentant de légitimer les (7) sept personnes qu’il a choisies et justifier son forfait.

-La découverte aussi qu’il est à la solde d’une haute autorité de l’État…

La liste est longue.

Au vue de tout cela et en tant que partis politiques conscients de notre degré de responsabilité face à l’histoire et du rôle et obligations assignées nous ne saurions taire cette usurpation de la coordination, ces tours de passe-passe, ses prestidigitations verbales,sa démagogie, son égoïsme, son irresponsabilité, son nnon-respectdes valeurs fondamentales qui fondent notre société, la transcendent et qui font la fierté de tous les fils du Sénégal et partout dans le monde, sans pêcher grandement contre cette société, qui nous impose autant qu’il est en nous de nous ériger en modèle à imiter.

Son degré de nuisance est arrivé à son paroxysme car il a osé trompé les Non-alignés authentiques, le Président du comité de pilotage du dialogue politique, le ministre de l’intérieur et par dessus tout le chef de l’État son Excellence Monsieur Macky qui a eu la grandeur d’appeler à un dialogue inclusif pendant qu’il n’y était pas obligé, en lui présentant une liste de faux représentants des Non-alignés.

Une réunion de destitution est programmée par les Non-alignés authentiques, et notre Parti est allé plus loin, nous ne le reconnaissons plus comme coordonnateur.

Aujourd’hui, nous allons faire des propositions sur la coordination, les nouvelles orientations politiques du Pôle et son avenir.

Monsieur Babacar Ndir

Président du Président du P.D.C.R (Parti pour la Démocratie la Citoyenneté et la République).

Adjoint-Coordinateur des Non-alignés.

Membre de la Commission politique du Dialogue National.