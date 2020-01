Menace en haute Mer : La marine nationale s’arme…

Le Sénégal devient une cible pour des menaces venant de l’océan, avec l’exploitation de son pétrole et du gaz. La marine nationale s’arme et se dit prête à faire face. « La marine nationale est très bien équipée. Elle est en anticipation sur ce qui pourrait arriver, si jamais on commençait l’exploitation du pétrole et du gaz », selon le Contre-amiral Momar Diagne le Chef d’Etat-major de la Marine nationale qui s’exprimait à l’occasion du Forum international sur la sécurité maritime et parallèlement à la commémoration du 45ème anniversaire de la Marine nationale du Sénégal.