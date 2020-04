Ce qu’il nous faut ? Un guichet unique africain avec pour tête de pont l’expertise sénégalaise mutualisée (L’institut pasteur; L’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formations (IRESSEF) MEDIS…etc), pour une force de frappe « intelligente »face au covid-19 . On peut parler de guichet unique ou de hub sanitaire qui concentrerait toutes les expertises et les moyens de riposte et qui desservirait l’ensemble des pays de la zone

L’érection de banques alimentaires au niveau de chaque quartier couplée aux structures de micro finance devrait faire le reste..C’est un outil nécessaire et stratégique pour l’économie solidaire .les «banques alimentaires collectent, gèrent et partagent des denrées alimentaires pour aider l’homme à se restaurer. Leur action se fonde sur la gratuité, le don, le partage, le bénévolat et le mécénat. Osons

René Pierre Yéhoume