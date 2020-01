Rivalité avec Sadio Mané : Mohamed Salah sort du silence…

Mohamed Salah a levé un coin du voile sur sa rivalité avec Sadio Mané. L’Egyptien à qui a été posée la question s’est voulu être clair et confie même être content quand l’attaquant sénégalais marque un but.

« Si on regarde qui va en mettre plus ? Oui, et c’est moi (rire). Non, blague à part, on ne prête pas du tout attention à ça », a lancé le buteur Pharaon.

Le double vainqueur du ballon d’Or Africain a assuré même “être content quand Sadio marque”, avant de faire une confidence au journaliste sur ce qui les rend furieux tous les deux: lorsque l’équipe (Liverpool ndlr) ne trouve pas le chemin des filets. « Là, c’est problématique et nous sommes furieux tous les deux », a répondu l’ancien buteur de la Roma

“A mon avis, tout commence dans le vestiaire. Les relations que vous entretenez avec le reste de l’équipe peuvent faire une énorme différence sur le terrain. Nous avons tous de bonnes relations et je pense que cela nous aide dans les matches et à l’entraînement. Cela crée de la bonne humeur. », a commenté Mohamed Salah.

Voilà, vous savez maintenant pourquoi les Reds enchainent les victoires sans arrêt lance-t-il.