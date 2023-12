Rufisque : Le Préfet annonce des opérations de désencombrement

Lors d’une visite inopinée au marché central de Rufisque, le nouveau préfet du département de Rufisque a pu constater l’occupation anarchique et les nuisances autour des établissements scolaires. Abdoukhadre Diop estime que cette occupation anarchique perturbe le bon apprentissage des élèves et annonce des mesures.

« Nous avons constaté que ce sont des établissements agressés parce que les alentours de ces établissements sont occupés par les commerçants, les marchands ambulants. Mais aussi, nous avons constaté des nuisances sonores, une situation d’encombrement avec des véhicules et d’autres objets. Et ce que nous pouvons dire de cette situation ne permet pas à ces apprenants d’être dans de bonnes conditions », soutient le Préfet au micro d’i-Radio.

La commune de Rufisque-Est s’est engagée à trouver des sites de recasement aux tabliers. Pour Ousmane Sakho Sembene, Maire de Rufisque, « ce qui se passe au niveau de ces établissements dans leurs alentours, est une situation que ne plus perdurer et que nous allons vers des mesures de recasements des tabliers, mais aussi de recasements de certains d’entre eux qui sont dans la pratique du commerce mural que nous avons vue tantôt au niveau du collège moyen à Abdoulaye Sadji. Nous voulons aller vers un désencombrement pour libérer la voix et permettre aux élèves et aux enseignants de mener leurs activités de manière plus tranquille parce que ça ne peut plus continuer », rajoute-t-il dans son propos repris par Pressafrik.

Une opération de désencombrement et un suivi rigoureux sont prévus dans les prochains jours pour soulager les établissements scolaires.