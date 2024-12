Rufisque : Le SELS agite une perturbation de l’année scolaire

Le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels/ A) agite une perturbation de l’année scolaire dès le retour des fêtes de Noël. Pape Mbaye Marie Sylla, Secrétaire général de l’organisation, l’a fait savoir dimanche lors de l’Assemblée générale des arabophones et jeunes du Sels/A à l’école de la Poste de Rufisque. Ceci, a-t-il fait savoir, pour inciter le gouvernement à la prise en charge des revendications des enseignants pour lesquelles les autorités font la sourde oreille.

«Nous pensons que la volonté politique de régler les revendications des enseignants n’est pas là. Elle n’est pas spontanée et nous devons la provoquer. Et, pour ce faire, le Sels/Authen-tique a décidé de mettre en place un cadre de lutte, et ce cadre sera élargi à toutes les organisations sœurs qui sont au niveau du système éducatif», a fait comprendre M. Sylla dans Le Quotidien.

«Nous avons déjà commencé le travail. Nous sommes déjà entrés en contact avec beaucoup de secrétaires généraux nationaux et ils sont prêts à travailler avec nous dans ce cadre pour porter les revendications des enseignants», a-t-il noté avant de se dévoiler on ne peut plus clairement dans ce combat. «Nous allons, dès le mois de janvier, renouer avec les plans d’actions et avec les grèves parce que nous pensons que c’est la seule solution pour que le gouvernement entende raison», a décrété le Sg du Sels/A.

Parmi les revendications, les lenteurs administratives, la situation des décisionnaires, le paiement sans délai des indemnités du Bac pour les instituteurs ou encore l’avancement de l’âge de la retraite à 65 ans… M. Sylla a aussi déploré la démarche du ministère sur la question de l’introduction de l’anglais à l’élémentaire. «Nous n’avons pas compris l’option du ministre de l’Education nationale. Aujourd’hui, il y a un sentiment de découragement qui anime ceux qui ont été pressentis pour conduire ces réformes au niveau de l’élémentaire», a-t-il estimé.

«Ce sont des enseignants qui, en principe, selon la formule qui a été présentée la fois dernière, vont intervenir les après-midi du mardi et du jeudi. Or, après-midi du mardi et du jeudi, ça veut dire que ce sont les heures de renforcement qui seront élaguées, alors que le renforcement qu’on devait d’ailleurs appeler cours de consolidation a du sens et du contenu», a-t-il développé. «Les supprimer pour faire la place à l’anglais qui est une langue également étrangère comme le français, nous pensons que ce n’est pas pertinent, donc il faut aller dans le sens de revoir tout ça», a-t-il insisté, assurant que ces enseignants doivent dès lors être indemnisés. «Ce travail ne fait partie de leur cahier des charges», a ainsi justifié M. Sylla.