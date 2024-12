Rufisque : Les goulots d’étranglement d’une ville en perpétuelle régression (Par Assane Ba) 

L’histoire de cette ville remonte au 16 ème siècle, à l’instar de Gorée, Dakar et Saint-Louis, Rufisque est érigée commune de plein exercice par le colonisateur et ses habitants jouissent alors de la nationalité française (statut des 4 communes).

Pendant cette période, la ville de Rufisque était le principal port du Sénégal avec une économie dynamique essentiellement basée sur l’arachide, principale production du pays.

Elle disposait alors d’une huilerie au produit très apprécié, la « Rufisquoise »

Des décennies après son statut de commune de plein exercice, on constate : une ville au visage monstrueux en dépression avec des maires qui se succèdent sans aucunes impacts positifs.

Considérée comme la ville la plus riche après Dakar et pendant longtemps, la cité de Coumba Lamb peine à trouver son lustre d’antan.

La crise de leadership chez nos élus et des représentants de l’État fait qu’après plusieurs opérations de désencombrement, orchestrées par le Maire de la ville et le préfet, on constate toujours la recrudescence de l’occupation illégale de l’espace public. L’envahissement anarchique des rues et des trottoirs par des tabliers, souvent venus d’autres localités, entraînant des odeurs nauséabondes, est le quotidien infernal de plusieurs habitants de la ville surtout ceux des quartiers « Keury Souf et Guendal ».

La jeunesse qui devait faire face à ces désolantes situations est perdue en grande partie dans le mouvement « navetane ». Cette organisation est l’une des plus grandes arnaques de notre époque, des associations sportives et culturelles (ASC) qui dépensent de gros moyens financiers pour un trophée en gadget et qui peinent à relever des défis de base comme certaines initiatives citoyennes dans les quartiers (reboisement, set setal, encadrement des élèves …). Le « navetane » est devenu un fardeau pour les Rufisquois avec cette violence inouïe entre supporters.

En définitive, l’État et le manque de courage d’un maire impopulaire qui après des revers électoraux à trouver salut sous le vent de YAW …

Suite au dernier conseil municipal de la ville de Rufisque du Samedi 21 Décembre 2024, on constate tous un maire qui est dans des calculs politiques pour s’assurer d’un deuxième mandat. L’histoire est là, en 2022 suite à l’effondrement du CEL/VA, le maire avait dénoncé urbi et orbi l’ancien régime mais aujourd’hui on voit un maire qui capitule devant l’opinion disant qu’il regrette de renoncer au programme PALM, les secours et l’appui à l’éducation…

Assane BA

Mouvement National des Jeunes de la RV.