Rufisque : Matar Ndiaye dirige la liste «Républicaine Samm Sunu Rew» pour les législatives

La coalition Républicaine Samm Sunu Reww Jotali Kaddu Askan Wi (CR2SR/JKA) ne sera pas en reste pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Pape Modou Fall a été designé tête de liste de ladite coalition. Une stratégie soigneusement élaborée par ses partisans. Ce choix repose sur son expérience politique notable et sa crédibilité bien établie. En tant que personnalité populaire et influente, PMF a la capacité de mobiliser les électeurs et de représenter efficacement la coalition.

Cette liste formée de cadres, d’étudiants a investi le consultant international Matar Ndiaye dit Mathiou. Il est à la septième place sur la liste nationale. Ce dernier est aussi désigné tête de liste de la coalition Républicaine à Rufisque. Fils de la cité de Mame Coumba Lamb, M. Ndiaye est à la quête des suffrages des sénégalais. Il les invite à voter massivement la liste dirigée par l’ancien directeur de l’emploi pour une victoire éclatante.

«Une fois élu, nous promettons d’être des députés qui ne passeront pas leur temps à dormir sur les tables. Nous ne serons pas aussi des députés qui arracheront des micros ou qui passeront leur temps à se battre au sein de l’hémicycle», a déclaré Mathiou. Selon lui, «nous allons dignement représenter le peuple. Et nous allons aussi rapporter fidèlement leurs doléances», a-t-il promis. Avant d’inviter les sénégalais à voter «massivement pour la coalition Républicaine Samm Sunu Reww Jotali Kaddu Askan Wi».

Cette coalition est un rassemblement d’universitaires, de mouvements d’étudiants, de femmes entreprenariales, de chefs de partis et de jeunes. Avec ces investitures, la coalition ambitionne de jouer un rôle majeur dans les législatives, en misant sur un message axé sur le changement et le progrès pour le Sénégal. Le duo Pape Modou Fall – Matar Ndiaye promet de faire une campagne dynamique pour convaincre les électeurs et offrir une alternative aux grandes coalitions politiques traditionnelles.