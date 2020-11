Rufisque : Un mineur abat le grand-frère de son ami pour 50.000 F Cfa

Un jeune âgé de 16 ans a abattu le grand-frère de son ami qui lui doit la somme de 50.000 F Cfa. Le drame a eu lieu mercredi au quartier Darou Rahmane de Rufisque. Selon des sources proches du dossier, le crime a été commis sur la voie publique et devant une foule de témoins. Une dispute entre le mineur et son ami qui lui doit de l’argent a été à l’origine.

Venu demander son dû, il a été tabassé et éconduit par les membres de la famille de son protagoniste. Pour se venger, S.A. Samb vole le pistolet de son père qu’il dissimule par devers lui. Il retourne rencontrer son ami à qui il exige le paiement de son argent. A.K. Niang, frère du contractant de la dette, vole au secours de son petit-frère. S.A. Samb dégaine son arme à feu et tire sur le sieur Niang et qu’il atteint au cou. La victime s’affale et se vide de son sang.

Niang a rendu l’âme au cours de son évacuation à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Le présumé meurtrier est placé en garde à vue. D’autres personnes ont été arrêtées pour nécessité d’enquête, rapporte L’Observateur.