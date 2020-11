Marche contre Islamophobie : Les imams invitent Macky à la Place de l’Obélisque

Imam Ismaila Ndiaye de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal et non moins porte parole du Rassemblement des Sénégalais contre l’islamophobie prépare, avec des milliers de Sénégalais, la marche du 7 novembre contre. Sur les ondes de la Rfm, il invite le Président Sall à la manif de ce Samedi.

L’imam qui a condamné les caricatures parrainées par le Président Macron en cours dans l’Hexagone. Et dans le vieux continent, rappelle que, des individus, en mal de popularité, s’attaquent au Prophète Mouhamed. Et vu la gravité de la situation, le Sénégal ne sera pas en reste pour dénoncer et condamner le comportement des Français, et en tête, leur leader, le Président Macron, qui ont eu à insulter 1,8 milliardsde musulmans à travers le monde.