Rupture médicaments dans les hôpitaux : La colère du ministre de la Santé

Les ruptures récurrentes de médicaments au niveau des hôpitaux ont fini de mettre le ministre de la santé et de l’action sociale dans une colère noire. Dr Marie Khemess Ngom est monté au créneau hier mardi pour dénoncer ces manquements. Elle s’exprimait en marge des activités de la deuxième réunion semestrielle du Comité interne de suivi (CIS) du Plan national de développement sanitaire et social (PNDSS), de l’année 2023.

Selon le journal L’As, Marie Khemess Ngom a tapé sur la table pour exiger l’arrêt des ruptures des médicaments. « Je veux que les médicaments soient disponibles en permanence. Si on a changé le statut de la Pharmacie Nationale d’approvisionnement ( Pna ), c’est vraiment pour que vous régliez les choses ; sinon on revient à l’ancienne Pna où vous nous laissez gérer nous mêmes la Pna », a-t-elle déclaré.

Ainsi, Marie Khemess Ngom estime qu’avec son nouveau statut, le Pna doit aller chercher des partenaires. « Quand on travaille avec l’État, il faut être fort. L’État a besoin de médicaments accessibles et disponibles. Quand on dit qu’un médicaments n’est pas là, on doit avoir son équivalence. Nous ne voulons pas dans la santé que l’on parle trop d’argent. on sait que la santé consomme beaucoup de moyens mais nous voulons cette technicité qui fera que nous ne puissions pas avoir de rupture », martèle-t-elle.

La ministre a demandé aux responsables de la SEN-PNA d’aller emprunter des médicaments dans des pays de la sous-région en cas de rupture au Sénégal. Il est arrivé, dit-elle, que nous prêtions des médicaments à d’autres pays. Selon elle, le malade qui arrive dans une structure sanitaire et y sortir sans médicament, c’est insensé .

D’après elle également, un malade s’il doit prendre de l’insuline, il le prend. Il ne faut pas être dans le commercial de trop et il faut faire aussi de la communication pour aider les malades à comprendre. Toutefois, Dr Khemess Ngom trouve que se lever un beau matin pour dire que les diabétiques n’ont pas d’insuline ou d’autres médicaments, est inadmissible.