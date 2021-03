Saccage à Mbacké…L’appel de Ibrahima Ibou Cissé

Suite aux saccages des locaux de la Mairie et du Tribunal Départemental de Mbacké, Ibrahima Ibou Cissé, cadre à la direction de la Solde et responsable politique de Mbacké s’est prononcé sur les évènements survenus ce vendredi à Mbacké.

Très touché par les dégâts causés par ces casses, il appelle les jeunes au calme et à la retenue et invite le gouvernement à décrypter le message des manifestants. Pape Cissé pour le intimes demande à tous les segments de la ville de Mbacké à plus d’engagement et d’implication dans les efforts de développement de la localité.