Saraya : Deux sites clandestins d’orpaillages démantelés

nationale est en croisade contre les sites clandestins d’orpaillage qui contribuent à la déforestation et la pollution des eaux. En effet, la brigade territoriale de gendarmerie de Saraya, renforcée par les trois pelotons de l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Saraya, a démantelé des sites d’orpaillages clandestins des villages de Séguekho et de Koumboutourou dans la commune de Bembou; relate L’As. Les pandores ont saisi sur les sites visités 13 groupes électrogènes ; 08 marteaux piqueurs ; 12 panneaux solaires et 260 litres de carburant. Ils ont également démantelé 06 bars clandestins et saisi 176 canettes de bière. L’enquête suit son cours