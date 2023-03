Ziarra générale : Serigne Babacar Sy Mansour lance un appel à la paix

Depuis des semaines, le discours religieux se porte sur les tensions politiques. Hier, la cérémonie officielle de l’édition 2023 de la Ziarra générale de Tivaouane, sous le thème : «Les Dahiras, vecteurs de progrès économique et social», s’est déroulée en présence d’une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Artisanat et de la transformation, Dr Papa Amadou Ndiaye. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh et Pr Papa Mactar Kébé, délivrant le message du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, sont revenus sur «la situation tendue marquée par des tensions sociopolitiques qui sévissent dans le pays, d’où la nécessité de calmer les esprits». Aussi, ils ont fait un tour d’horizon de presque tous les maux qui gangrènent la société sénégalaise.

Les Cheikhs de la famille de Mame Maodo, selon Le Quotidien, sont revenus sur l’importance capitale que revêt la maîtrise du Saint Coran (l’offense qu’il y a dans la vente ou l’achat de tabac (cigarette), la manière idéale dont doit se comporter tout bon musulman). Lequel devrait s’abstenir de se conduire comme bon lui semble sur des questions comme la dette, les transactions dans le domaine financier (économique), l’adultère, la fornication, entre autres. Ils rappellent qu’«il ne doit pas y avoir de frontières entre les confréries, les musulmans étant tous un et indivisibles». Aussi, à l’attention des autorités étatiques (président de la République, ministres), religieuses, coutumières, de n’importe quel responsable, les marabouts rappellent que «tout un chacun, un jour, rendra compte devant Allah, de ses actes, tel un berger à la tête d’un troupeau».

Le ministre de l’Artisanat, Pape Amadou Ndiaye, a lancé un appel à des prières pour «le maintien de la paix et la stabilité du pays». Selon lui, «le Président Macky Sall souhaite des prières pour que les tentatives de déstabilisation, par certains, n’aboutissent pas». Le ministre de l’Artisanat est revenu sur les cinq recommandations de Serigne Babacar Sy : «La religion, la tarikha, le métier, la dahira et la Ziarra.» Lesquelles, dit-il, résument une ligne de conduite parfaite pour tout jeune prétendant à une vie stable. Par rapport à l’apport économique attendu des Dahiras, dans la perspective du thème du symposium tenu, le samedi 11 mars, en prélude à la Ziarra, le ministre d’inviter les disciples à se rapprocher des différentes structures de financement, mais aussi de formation et de formalisation.

La cérémonie officielle a été une occasion pour Serigne Moustapha Sy Al Amine de remercier le chef de l’Etat pour «les efforts consentis pour la réussite de la 93e édition de la Ziarra», aussi pour Serigne Habib Sy Mansour «Borom Daraji» de témoigner, par rapport au «traitement que subit le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, alité depuis deux ans», d’un «acte fort qu’a posé le Pré­sident Macky Sall, affrétant un vol spécial pour que le khalife puisse être évacué». Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh, lui, de souligner : «Toute personne qui respecte nos autorités religieuses aura notre respect et recevra nos prières.»