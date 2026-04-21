Grand Yoff : Un livreur arrêté pour viol, enlèvement et chantage

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 18 avril 2026, à l’interpellation d’un individu, livreur de profession, pour une série d’infractions criminelles majeures commises au préjudice d’une femme mariée.

Le mis en cause avait d’abord instauré un climat de confiance en feignant une affection pour le jeune fils de la victime afin d’obtenir ses coordonnées. En janvier 2026, sous prétexte de la raccompagner, il l’a conduite de force dans une chambre à la Cité Millionnaire où il a commis un premier viol sous la contrainte.

Pour maintenir son emprise, le suspect a simulé une captation vidéo de l’acte, menaçant la victime de diffuser ces images à son époux et à sa famille. Ce chantage moral lui a permis d’imposer deux autres rapports non consentis. L’enquête révèle que la victime présente aujourd’hui une grossesse évolutive de trois (03) mois, conséquence de ces agressions.

En mars 2026, le suspect a franchi un nouveau palier en interceptant la victime sous la menace d’une arme blanche pour l’enlever. C’est l’intervention héroïque d’un vigile à la Cité Poste qui a permis de stopper l’agresseur. Après une course-poursuite en tricycle s’étant soldée par un accident contre un poteau électrique, le suspect avait pris la fuite à pied, abandonnant son engin.

Grâce à une souricière, l’individu a été interpellé le 18 avril 2026 à la Cité Millionnaire. Malgré ses dénégations, les témoignages et les indices graves et concordants accablent le suspect.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration ; viol et chantage ; menace à l’aide d’une arme blanche. L’enquête se poursuit.