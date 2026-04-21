Rixe nocturne liée à une prestation sexuelle : Deux personnes arrêtées à Grand Yoff

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a mis fin, dans la nuit du 19 avril 2026, à une violente altercation survenue au quartier Senzella entre un homme et une femme. Alertés par la clameur publique vers 4 heures du matin, les agents de la Brigade de recherches ont découvert qu’il s’agissait d’un différend lié à une prestation sexuelle illicite.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux protagonistes s’étaient rencontrés via le réseau social Facebook. La dispute aurait éclaté au moment du paiement, dégénérant rapidement en une rixe d’une grande violence. Sur place, les policiers ont constaté des blessures sérieuses : la femme présentait des traces de coups au visage, tandis que l’homme avait été atteint à l’arcade sourcilière par un jet de pierre.

Les investigations ont également révélé que la mise en cause exerçait sans carnet sanitaire et recourait aux plateformes numériques pour ses activités. Les charges retenues concernent : violences et voies de fait réciproques, non-inscription au fichier sanitaire (NIFS) et incitation à la débauche via un système informatique.

Les deux individus ont été conduits à l’Hôpital Idrissa Pouye pour recevoir des soins avant d’être placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités exactes dans cette affaire.