Pape Alé Niang : « Les victimes réclament justice… »

La récente sortie de l’ancien président Macky Sall à Washington continue de susciter des remous. Interpellé sur la loi d’amnistie, il a lancé : « Si vous croyez que je suis coupable, supprimez l’amnistie et on saura qui est qui ! ». Une déclaration perçue par Pape Alé Niang comme une attaque frontale.

Pour le directeur général de la RTS, cette posture met en lumière l’urgence de revenir sur une loi qui, selon beaucoup de Sénégalais, empêche la manifestation de la vérité. « Les victimes réclament justice. Si c’est cette loi d’amnistie qui bloque la vérité, en toute logique, il faut aller dans le sens de son abrogation », souligne-t-il dans ses propos repris par Seneweb.