Médina Gounass : Un violent incendie au Daaka

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré au Daaka de Médina Gounass dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril 2026, aux environs de 00 h 30.

« Selon le chef du secteur où l’incendie s’est déclaré, il n’y a eu aucune perte en vies humaines, mais seulement d’importants dégâts matériels », rapportent nos confrères d’emedia.

‎Les éléments du sous-lieutenant Diassé effectuaient des patrouilles nocturnes au moment où l’incendie s’est déclaré. Cela a permis de « maîtriser les flammes en moins de 30 minutes », indique la même source.

Cet incendie a créé une psychose chez beaucoup de personnes qui sont venues faire le pèlerinage du Daaka qui a débuté le samedi 18 avril. Le sous-lieutenant invite à la prudence et conseille d’éteindre tout feu à partir de 23 h.