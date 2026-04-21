Hélicoptère de Tamba : Le Cored dénonce des manquements éthiques après le reportage

Le Conseil pour l’Observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored) a dénoncé des manquements jugés « graves » aux principes de l’éthique journalistique, après la diffusion par plusieurs médias d’un reportage controversé sur un hélicoptère artisanal attribué à un habitant de Tambacounda.

Dans un communiqué, l’organe d’autorégulation des médias est revenu sur cette production audiovisuelle mettant en scène Mamadou Sow, maçon de profession, présenté comme ayant réussi à concevoir et à faire voler un hélicoptère.

Le Cored indique que des vérifications ultérieures ont établi que l’appareil n’a jamais décollé et que les images montrant un engin en vol ne correspondaient pas au prototype artisanal. Il s’agissait en réalité d’un hélicoptère ultraléger monoplace fabriqué en Hongrie. L’absence de mention signalant des « images d’illustration » a contribué, selon l’instance, à induire le public en erreur.

Une telle pratique traduit, d’après le Cored, un défaut de rigueur professionnelle et une dérive contraire aux exigences du métier. L’organisation met en garde contre les conséquences de ces manquements, soulignant qu’ils portent atteinte à la crédibilité des médias et fragilisent la relation de confiance avec les citoyens.

Le Cored exhorte ainsi les journalistes et techniciens à se conformer strictement aux règles de vérification, de recoupement et de traitement honnête de l’information. Il rappelle les dispositions du Code de la presse imposant impartialité, exactitude et obligation de rectification en cas d’erreur, ainsi que les principes de la Charte des journalistes du Sénégal, fondés sur le respect des faits et l’intégrité de l’information.