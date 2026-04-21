La RADDHO célèbre 36 ans de combat pour les droits humains et la démocratie

La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) a célébré ce mardi 21 avril 2026 ses 36 ans d’existence, marquant plus de trois décennies d’engagement pour l’État de droit, la démocratie et la dignité humaine. Dans un communiqué publié à l’occasion de cet anniversaire, l’organisation non gouvernementale, dotée d’un statut spécial auprès de l’ECOSOC des Nations Unies, a réaffirmé son rôle de sentinelle et de bouclier pour les populations sans voix au Sénégal et sur l’ensemble du continent africain.

Le bilan dressé par l’ONG souligne un combat constant pour la transparence, la reddition des comptes et l’intégrité des processus électoraux. Forte de ses 14 observatoires décentralisés sur le territoire sénégalais et d’une expertise reconnue à l’échelle internationale, la RADDHO a su transformer l’indignation citoyenne en actions structurées. Abdoul Khafor Diop, membre du conseil d’administration, rappelle que l’organisation est intervenue sur tous les fronts, de l’alerte d’urgence à l’encadrement de la jeunesse, pour faire de la gestion publique un bien commun protégé contre l’arbitraire.

Tout en saluant les avancées obtenues depuis sa création, la RADDHO se projette vers les nouveaux défis de la modernité. Elle identifie la justice climatique, les droits numériques, la protection des données personnelles et les enjeux liés à l’intelligence artificielle comme les futurs chantiers de son plaidoyer. La gestion des ressources naturelles et les conflits fonciers demeurent également au cœur de ses priorités, confirmant sa volonté de rester une force de proposition et de résistance.

Membre observateur à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), l’organisation poursuit son histoire avec la conviction que le combat pour la liberté demeure une exigence permanente. En franchissant ce cap des 36 ans, la RADDHO réitère son engagement à rester au plus près des réalités communautaires afin d’impulser les changements nécessaires à la consolidation de la démocratie et au respect des droits individuels et collectifs.