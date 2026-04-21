Pacte social : Olivier Boucal dresse le bilan d’un an de mise en œuvre

Le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a détaillé l’architecture du pacte social, construit sur une démarche inclusive impliquant l’État, les travailleurs et le patronat.

Au total, 87 engagements ont été recensés : 10 sur l’environnement du travail, 15 sur la politique économique et sociale, 21 sur l’amélioration des conditions de travail, ainsi que des engagements sectoriels (5 pour l’éducation, 6 pour l’enseignement supérieur, 7 pour la santé, 2 pour les collectivités territoriales, 3 pour la culture et 1 pour le transport).

À cela s’ajoutent 15 engagements transversaux pour l’administration. Prévu sur trois ans, le pacte repose sur 50 activités structurées autour du dialogue social, du droit du travail, de la protection sociale et de la qualité des services publics, avec une attention particulière portée au secteur informel.

Un an après son lancement, plusieurs réalisations sont mises en avant. Sur le plan institutionnel, des organes de pilotage et de dialogue social ont été installés pour accompagner la mise en œuvre. Sur le plan social, le gouvernement cite la revalorisation des salaires dans certains secteurs (domestiques, hôtellerie), l’élargissement de la protection sociale aux artisans et petits contribuables, ainsi que des réformes sur la retraite.

Concernant l’emploi, les chiffres sont significatifs : 2 527 enseignants annoncés en recrutement, 2 500 agents de santé en cours d’intégration dont 500 enseignants-chercheurs pour le supérieur. Sur la question sensible des licenciements, des mesures de réintégration ont été engagées : 40 travailleurs au Port autonome de Dakar, 241 prestataires titularisés en CDI à Dakar Dem Dikk (avec 9 en cours de réintégration), 8 travailleurs au ministère des Mines et 37 départs négociés à la Caisse des dépôts et consignations.

Sur le plan économique, le gouvernement insiste sur la régulation de la dette intérieure, avec 800 milliards de FCFA apurés en un an, un chiffre présenté comme un levier majeur pour soutenir les entreprises et restaurer la confiance. La généralisation de l’indemnité de logement et la digitalisation progressive des procédures administratives figurent également parmi les engagements en voie d’achèvement.

Malgré ces avancées, Olivier Boucal reconnaît que des tensions subsistent dans certains secteurs, notamment la santé, l’éducation et les collectivités territoriales. Il rappelle toutefois que plusieurs conflits ont été désamorcés et insiste sur la responsabilité partagée des signataires du pacte. Travailleurs et patronat s’étaient en effet engagés à respecter une trêve sociale de trois ans. « Le pacte est en marche », a conclu le ministre, en appelant à consolider le dialogue pour atteindre les objectifs fixés.