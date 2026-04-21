Modernisation en marche : Déthié Fall détaille les grands chantiers de l’État

Le gouvernement poursuit la mise en avant de ses réalisations dans plusieurs secteurs jugés stratégiques. Face à la presse, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Déthié Fall, a annoncé une série d’équipements publics dont la livraison est attendue dès le mois de mai, malgré un contexte budgétaire qu’il reconnaît difficile.

Dans le domaine de la justice, plusieurs chantiers arrivent à terme : deux prisons de 1 000 places à Mbour et Louga, les palais de justice de Mbour, Bakel et Sédhiou, la maison d’arrêt de Sandiara ainsi que le centre de sauvegarde de Niakhar. Ces ouvrages traduisent, selon le ministre, la volonté de l’État de renforcer les capacités du système judiciaire et pénitentiaire, dans une logique de modernisation des services publics.

Déthié Fall a également détaillé la réforme de l’administration territoriale, désormais structurée autour de 3 gouvernorats, 26 préfectures et 126 sous-préfectures. Une réorganisation présentée comme un levier pour rapprocher l’administration des citoyens et améliorer l’efficacité de l’action publique.

Dans les zones rurales, les réalisations du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) sont mises en avant : 402 kilomètres de pistes rurales, 50 centres solaires, 239 localités électrifiées, 9 systèmes hydrauliques et 166 équipements post-récolte. Ces investissements visent à désenclaver les territoires, améliorer l’accès à l’énergie et soutenir la production agricole.

Malgré les contraintes financières, le gouvernement affirme maintenir le cap des investissements structurants. Pour Déthié Fall, ces chantiers témoignent d’une volonté de transformation progressive des infrastructures et de l’organisation territoriale. Entre livraisons annoncées, réformes administratives et projets ruraux, l’exécutif met en avant une action publique en mouvement, articulée autour d’objectifs de modernisation et de désenclavement.