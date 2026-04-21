Santé publique : Ibrahima Sy annonce 2 500 recrutements et des réformes majeures

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a fait le point ce mardi 21 avril 2026 sur plusieurs dossiers de son département, lors de la conférence de presse du gouvernement organisée dans le cadre du Pacte de stabilité sociale.

Le ministre a annoncé un recrutement massif dans le secteur de la santé : « Nous allons recruter 2 500 agents médicaux à travers un recrutement spécial, notamment des médecins, des infirmiers et des sages-femmes, mais aussi du personnel administratif et technique », a-t-il déclaré, insistant sur la volonté de corriger certaines inégalités au sein du système.

Concernant les indemnités, il a rappelé les engagements pris par l’État : « L’élargissement de l’indemnité de logement aux contractuels reste un point de discussion. Depuis 2022, des accords ont été signés avec les partenaires sociaux, mais leur mise en œuvre intégrale est encore en cours », a-t-il précisé.

Sur le plan législatif, le ministre a annoncé l’élaboration du premier Code de la santé au Sénégal. La partie législative est achevée et les travaux se poursuivent sur la partie réglementaire. Il a également évoqué la réforme hospitalière, en phase de finalisation, ainsi que la révision de la carte hospitalière.

Parmi les nouveautés, Ibrahima Sy a annoncé la création prochaine d’une direction dédiée à la promotion de la santé, dont le décret est en préparation. Concernant le remplacement des techniciens supérieurs, il a précisé que « le décret concerne 1 611 agents » et que « 878 d’entre eux ont déjà déposé leurs demandes ».

Sur le volet des infrastructures, près de 65 milliards de FCFA ont été injectés en deux ans pour renforcer le plateau technique, avec l’acquisition d’équipements et de laboratoires. Plusieurs blocs opératoires vétustes ont été réhabilités et rééquipés.

Le ministre a insisté sur l’importance du dialogue avec les syndicats : « Je suis le premier des syndicats, car j’ai besoin d’un secteur qui fonctionne. J’évite toujours de prendre des engagements que je ne peux pas tenir. Je préfère que l’on travaille ensemble sur des solutions réalistes et faisables pour construire notre système de santé », a-t-il affirmé.