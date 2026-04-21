Me Diaraf Sow : « Retrouvons le sens de l’essentiel pour sauver la République »

Dans une tribune publié sur sa page Facebook, Me Diaraf Sow alerte sur les dérives institutionnelles qui menacent la stabilité de la République. Pour lui, l’État sénégalais traverse une crise profonde où la loyauté et la solidarité gouvernementale semblent s’effriter.

L’homme politique dénonce une « insubordination institutionnelle » qui fragilise l’autorité de l’État, citant des exemples de blocages administratifs et de querelles internes au sommet de l’exécutif. Il s’inquiète également de voir des compatriotes s’opposer à la candidature d’un Sénégalais pressenti pour le poste de Secrétaire Général des Nations Unies, y voyant une « haine politique » qui dépasse les frontières et ternit l’image du pays.

Me Sow fustige une « anarchie inexplicable » où les institutions se livrent à des affrontements publics, les militants attaquent la page officielle de la Présidence, et les partis censés soutenir le Chef de l’État s’en prennent directement au Premier Ministre.

Face à ce qu’il qualifie de « parricide diplomatique » et de « prise d’otage de la continuité de l’État », il appelle à une Union Sacrée autour des valeurs républicaines. Il insiste sur la nécessité de restaurer la courtoisie entre institutions, de soutenir les représentants du Sénégal à l’international, de garantir la fluidité de l’exécutif par le respect des prérogatives, et d’imposer une discipline gouvernementale et militante stricte.

« Si nous ne réagissons pas, nous transformerons notre République en une arène de règlements de comptes où l’intérêt du peuple sera le grand oublié », avertit-il. Pour Me Diaraf Sow, l’heure est venue de retrouver « le sens de l’essentiel » afin de préserver la dignité des institutions et l’autorité de l’État.