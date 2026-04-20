Forum de Dakar : Le chef de la diplomatie tunisienne reçu par le président

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé ce lundi 20 avril 2026 une audience à Mohamed Ali Nafti, ministre tunisien des Affaires étrangères, des Migrations et des Tunisiens à l’étranger. La rencontre, organisée en marge de la 10ᵉ édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, a mis en lumière la profondeur des relations entre le Sénégal et la Tunisie, deux nations liées par une histoire commune et des échanges séculaires.

Les discussions ont souligné la qualité des liens politiques, culturels et humains qui unissent les deux peuples. Les deux responsables ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs stratégiques afin de répondre aux aspirations de prospérité des populations sénégalaise et tunisienne.

Au-delà du cadre bilatéral, l’entretien a également porté sur la vision d’une Afrique plus intégrée et solidaire. Pour le Président Faye, le partenariat privilégié avec Tunis s’inscrit dans une stratégie continentale visant à développer des synergies face aux défis sécuritaires et économiques.

Cette audience marque une étape supplémentaire dans la volonté de Dakar et de Tunis de jouer un rôle moteur dans le rapprochement entre l’Afrique subsaharienne et le Maghreb, au service de la stabilité régionale.