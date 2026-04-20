Forum de Dakar : Diomaye reçoit la Secrétaire générale de la Francophonie

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé ce lundi 20 avril 2026 une audience à Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). La rencontre, organisée en marge de la 10ᵉ édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, a permis de réaffirmer la solidité des liens entre le Sénégal et l’institution francophone. Les deux responsables ont salué une relation exemplaire, nourrie par l’engagement historique du pays dans la promotion de la langue française et de la diversité culturelle.

Les échanges ont porté sur les grands défis mondiaux, notamment l’affaiblissement du multilatéralisme et la persistance des crises sécuritaires qui touchent plusieurs États membres. Pour le Président Faye, la Francophonie doit rester un espace de solidarité et de dialogue, capable d’apporter des réponses collectives aux enjeux contemporains.

Cette audience a également servi de préparation au XXᵉ Sommet de la Francophonie prévu en novembre 2026 au Cambodge. Le Sénégal y entend jouer un rôle majeur, fidèle à l’héritage de Léopold Sédar Senghor, en plaçant la paix et la coopération au cœur des priorités.