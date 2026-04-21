Course à l’ONU…comment Macky Sall veut convaincre le monde

Dans la course effrénée pour la succession d’António Guterres à l’ONU, l’ancien président Macky Sall a franchi une étape décisive ce lundi aux États-Unis. Face à un auditoire exigeant composé de membres de la société civile internationale, le candidat a déployé une stratégie de persuasion articulée autour de la défense des institutions, de la réconciliation nationale et d’un progressisme pragmatique.

Le premier axe de sa plaidoirie a porté sur sa gestion des crises au Sénégal entre 2021 et 2024. Macky Sall a fermement défendu son bilan sécuritaire, présentant les violences politiques non comme une répression, mais comme une sauvegarde nécessaire de l’État de droit. En énumérant les saccages d’infrastructures et les menaces contre les magistrats, il s’est positionné en garant de la stabilité institutionnelle, une qualité primordiale pour diriger une organisation mondiale souvent confrontée au chaos.

Pour lever l’hypothèque des critiques sur les droits de l’homme, l’ancien chef de l’exécutif a justifié la loi d’amnistie comme un acte de haute diplomatie interne. En affirmant avoir agi contre l’avis de son propre camp pour éviter de laisser un « pays en feu », il a tenté de démontrer sa capacité de sacrifice personnel au profit de l’intérêt supérieur. Ce récit vise à convaincre les diplomates onusiens de son aptitude à arbitrer des conflits insolubles par le pardon et le compromis.

Répondant aux accusations de responsabilité dans les pertes en vies humaines, Macky Sall a adopté pour une posture de chef d’État « au sommet de la pyramide ». Il a vigoureusement rejeté toute implication directe dans les dérives policières, invitant ses détracteurs à abroger la loi d’amnistie s’ils souhaitent la manifestation de la vérité. Cette audace rhétorique sert à projeter l’image d’un leader qui n’a pas peur du jugement de l’histoire, tout en renvoyant la balle dans le camp de ses successeurs.

Sur le terrain socioculturel, Macky Sall a joué la carte de la nuance concernant les droits LGBTQ+. En refusant toute « imposition extérieure » tout en réaffirmant le respect de la dignité humaine, il cherche à séduire le « Sud Global ». Cette position d’équilibre est stratégique : elle rassure les nations conservatrices africaines et asiatiques, tout en maintenant un canal de dialogue ouvert avec les puissances occidentales sur la base des principes de la Charte des Nations Unies. Mais au Sénégal, pays qui a récemment voté une loi qui durcit les actes contre nature, cette position est controversée.

L’un des points forts de son argumentaire a été son engagement solennel pour l’égalité des genres. Conscient que l’ONU appelle de ses vœux une direction plus féminine, Macky Sall a promis que son administration refléterait cette ambition. En annonçant la nomination systématique d’une femme au poste de première vice-secrétaire générale, il espère neutraliser l’avantage concurrentiel des candidates féminines en lice, comme Michelle Bachelet ou Rebeca Grynspan.

Pour prouver la sincérité de ses promesses, il a rappelé ses réformes pionnières au Sénégal, telles que la transmission de la nationalité par les femmes ou l’accession de ces dernières à des postes de commandement militaire et académique. En transformant son bilan national en un laboratoire de politiques onusiennes, il tente de démontrer qu’il est un homme d’action capable de traduire les Objectifs de Développement Durable (ODD) en réalités concrètes.

Macky Sall n’a pas non plus manqué de souligner la solidité de la transition démocratique sénégalaise. En saluant la victoire de ses opposants comme la preuve de la vitalité des institutions qu’il a consolidées, il s’est présenté en « démocrate accompli ». Ce message est destiné au Conseil de Sécurité : il est l’homme qui sait quitter le pouvoir et respecter la volonté populaire, un profil rassurant dans un contexte de recul démocratique mondial.

L’ancien président a conclu son intervention en invitant la communauté internationale à « regarder de l’avant ». En se présentant comme le candidat du consensus et de la résilience, Macky Sall espère transformer les turbulences de son dernier mandat en un atout politique. Pour lui, avoir su relever le Sénégal après une période douloureuse est la meilleure preuve de sa capacité à guider une organisation des Nations Unies elle-même en quête de nouveau souffle.

Alors que les auditions officielles débutent, cette offensive new-yorkaise marque la volonté de Macky Sall de ne plus être perçu seulement comme un ancien président africain, mais comme un homme d’État global, prêt à troquer le bouclier de la République pour le marteau de la diplomatie mondiale.

La rédaction de Xibaaru