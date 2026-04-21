Une mère et son bébé disparaissent…le père prend l’avion

Une femme de 31 ans et son bébé de 15 mois ont disparu depuis la fin du mois de mars. Ce sont les proches de la mère de famille qui ont donne l’alerte le 3 avril.

Tout de suite, les gendarmes se sont rendus au domicile familial situé à Saint-Étienne-de-Montluc, en Loire-Atlantique. Mais le pavillon était vide. Aucune trace de la trentenaire et de sa fille.

Les investigations ont révélé que le conjoint de la jeune femme, âgé de 41 ans et père de leur enfant, a pris l’avion, avec ce dernier, le 2 avril, au départ de Nantes et à destination de l’Algérie.

Manon, la femme disparue, tient à Saint-Étienne-de-Montluc une pension pour chevaux et élève également des vaches nantaises depuis trois ans.

Elle avait rencontré son compagnon, également père de leur fille, il y a quelques années, avant d’aménager dans un pavillon éloigné de quelques kilomètres de l’exploitation agricole.

Une enquête a été ouverte pour meurtre et enlèvement.

Source : F D