Sénégal–Sierra Leone : Signature d’un traité stratégique sur les mines et l’énergie

Le Sénégal et la Sierra Leone ont renforcé leur partenariat ce lundi 20 avril 2026 en signant un accord majeur dans les domaines des mines et de l’énergie. La cérémonie s’est tenue en marge de la 10ᵉ édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye et de Julius Maada Bio, président en exercice de la CEDEAO.

Le document a été paraphé par Cheikh Niang, ministre sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, et Julius Daniel Mattai, ministre sierra-léonais des Mines et des Ressources minérales. Cet acte diplomatique traduit la volonté des deux pays de transformer la gestion des ressources naturelles en levier de développement économique et de souveraineté partagée.

Au-delà de la coopération technique, ce traité marque une ambition commune : reprendre la maîtrise de la valorisation des richesses minières et énergétiques afin d’en faire bénéficier en priorité les populations africaines. Dakar et Freetown entendent ainsi peser davantage sur les marchés internationaux et inscrire leur action dans une dynamique continentale tournée vers l’autonomie stratégique et le développement durable.