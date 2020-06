Sarkozy rejoint le conseil d’administration d’un autre grand patron !

Nicolas Sarkozy va intégrer les conseils d’administration de deux holdings de Stéphane Courbit, l’un de ses proches et l’un des principaux producteurs télé au monde (Koh Lanta, Cyril Hanouna, Fort Boyard).

“Je l’admire.” Voilà ce que disait l’ancien président de la République dans Paris Match en novembre dernier concernant Stéphane Courbit. L’ancien président de la République et l’homme d’affaires sont amis depuis de nombreuses années. Cette amitié semble avoir franchi un nouveau cap. Comme l’a révélé Complément d’enquête, l’émission de France 2, Nicolas Sarkozy vient de rejoindre le conseil d’administration de Lov Group Invest et Financière Lov. La première est la holding personnelle de Stéphane Courbit, qu’il détient avec sa femme. La seconde est une holding qui détient des activités dans la télévision (Banijay), les jeux (Betclic) et l’hôtellerie et qui est détenue à environ 90% par… Lov Group Invest.

Marc Ladreit de Lacharrière, via son groupe Fimalac, et Alain Minc, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, détiennent notamment des parts dans Financière Lov. Cette information a été confirmée à Capital par l’entourage de Stéphane Courbit. Les deux hommes n’ont jamais caché leur amitié. “C’est un homme modeste, qui a tout créé seul, grâce à sa force de travail, son instinct et sa constance”, ajoutait Nicolas Sarkozy dans Paris Match concernant l’homme d’affaires. “Des patrons de cette envergure, il n’y en a pas beaucoup dans sa génération, surtout hors de la technologie. Il dirige le numéro un mondial des contenus pour la télévision. C’est très important pour la culture française.”

Reste à savoir quel rôle pourra jouer Nicolas Sarkozy dans ses deux holdings, qui ont les mêmes conseils d’administration, alors que l’ancien président de la République est également au conseil d’administration d’Accor (qui lui a versé près de 80.000 euros en 2018) et membre du conseil de surveillance de Lagardère (depuis février dernier).

