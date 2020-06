Sénégal : Ces directeurs généraux qui veulent toujours paraître

Alors que tous les efforts sont portés dans la lutte contre la covid-19 au Sénégal, les affaires du contrat liant SENELEC et AKILEE, du bradage du littoral attirent tous les regards. Des affaires soulevées et qui font parfois oublier aux Sénégalais que nous sommes engagés dans une lutte face à un ennemi, le plus dangereux qu’on n’ait eu à affronter jusqu’ici. Un ennemi invisible, pernicieux et qui ne recule pas.

L’heure doit rester toujours à la mobilisation contre la covid-19. Même si le bradage par des délinquants de la République de tout le littoral mérite d’être dénoncé et combattu, il appartient au pouvoir et à ses alliés de saisir les véritables enjeux.

Le bradage du littoral est en train de se transformer en une véritable guerre des plateaux. Des passes d’armes viennent d’être offertes par le maire de Mermoz – Sacré-Cœur Barthélémy Dias et le directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop.

Le directeur général de DDD est venu tomber aveuglément dans le piège que venait de lui tendre le maire de Mermoz-Sacré-Cœur. Au point qu’il s’en est cru obliger d’exhiber ses diplômes à la télévision. Avait-il besoin de ce seul moyen pour convaincre l’opinion qu’il a le profil de l’emploi ? Et puis, en quoi le fait d’exhiber ses diplômes intéresse l’opinion. Alors que le maire de Mermoz – Sacré-Cœur l’accuse d’avoir bradé une partie du patrimoine foncier appartenant à DDD.

Comme si au Sénégal, il faut toujours des directeurs généraux pour venir détourner l’attention de l’opinion de ce qui est essentiel aujourd’hui. Comme c’est le cas avec le directeur général de la SENELEC qui s’en prend constamment à son ministre de tutelle. Ce dernier a ravi la vedette à la lutte contre le covid-19 engagé par le président de la république. Toujours les directeurs généraux.

La rédaction de Xibaaru