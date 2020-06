Moussa Sow (Cojer) : « Thiat récidive dans la calomnie et la manipulation »

« Y’en à marre», ces vautours insatiables des grands événements reviennent à la charge en s’adonnant à leur jeu favori, à savoir la manipulation, la désinformation et l’intoxication.

En prenant le contre-pied des mesures salutaires d’assouplissement des autorités étatiques, ce mouvement composé d’opportunistes et de nihilistes, pense pouvoir continuer à surfer sur les difficultés des populations qu’ils exploitent de façon inique. Ils viennent encore d’être démasqués dans un mensonge flagrant. En effet, l’information selon laquelle le faux médecin vient d’être libéré est non seulement fausse, mais traduit leur volonté manifeste de sabotage et de saupoudrage. Ce dernier, est toujours en détention provisoire avec ses complices et a été d’ailleurs transféré à la prison de Sébikotane d’après nos autorités judiciaires. En cette période de pandémie, on attendait plus de sagesse et de retenue de leur part.

C’est regrettable pour eux, car sur la gestion de cette crise sanitaire, le Président a réuni toutes les forces vives de la nation pour faire face à l’ennemi commun qu’est la COVID-19