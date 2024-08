Voici comment sauver Sonko et Diomaye de la colère des porteurs du «PROJET»

L’élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye était attendue par beaucoup de jeunes. Ces derniers voyaient en lui la solution à tous les problèmes. Après trois (3) mois au pouvoir, la colère gronde de tous les bords. Beaucoup semblent être déçus par le nouveau régime. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a conquis le pays grâce à un PROJET toujours inexistant. D’où cette grosse déception. Mais le chef de l’Etat peut encore s’en sortir s’il prend les bonnes décisions.

Les sénégalais ne sont pas contents. Récemment, des tabliers ont manifesté leur colère après avoir été déguerpis de leurs emplacements. Une situation qui avait poussé le premier ministre Sonko à se déplacer à Colobane. Malgré son discours, les jeunes ne sont toujours pas rassurés. La preuve, des jeunes dénoncent les dernières mesures prises par les autorités. Sur les réseaux sociaux, les charretiers n’ont pas raté le régime. En effet, les charrettes et pousse-pousse n’ont plus le droit de circuler sur le tracé du BRT. Réagissant à cette décision, certains ont laissé exploser leur colère.

Cette colère, si elle n’est pas générale, n’est pas loin de l’être. Sinon comment expliquer la recrudescence de l’émigration clandestine. Beaucoup de jeunes reprennent les pirogues. Alors il est urgent pour le Président Diomaye de trouver des solutions pour retenir ces jeunes. Car il faut le rappeler, ils ont contribué fortement à son élection. Ils ont tenu tête à Macky Sall et son régime. Ils ont été traqués, chassés et arrêtés. Certains ont même perdu la vie en défendant le PROJET dans des manifestations réprimées. Alors, les patriotes leur doivent beaucoup.

Pour éviter les foudres de cette jeunesse, Bassirou Diomaye Faye doit trouver urgemment des solutions à la question de l’emploi des jeunes. L’Etat doit créer des emplois et arrêter ses ministres et DG qui envoient au chômage des centaines de jeunes. Ces derniers ont besoin de croire au rêve que Ousmane Sonko et Cie leur ont vendu. Ce pourquoi ils se sont battus doit être matérialisé. Même si cela ne peut se faire en trois mois, le nouveau président doit poser des actes qui rassurent. Malheureusement, tel n’est pas encore le cas. Et la vie est toujours difficile même après la baisse des prix annoncée en grande pompe.

Les autorités ne doivent pas uniquement se limiter à cela. Ils avaient promis de rendre justice aux martyrs. La jeunesse les attend toujours sur cette promesse. Si on fait le tour des réseaux sociaux, on serait tenté de dire que les nouvelles autorités n’ont posé aucun acte pour rendre justice aux morts. Une position que beaucoup n’arrivent pas à expliquer. Pour les calmer, Diomaye devra rendre justice avant de passer à autre chose. Pour les patriotes «oui à la réconciliation, mais justice d’abord». Alors le locataire du Palais sait à quoi s’attendre s’il veut gouverner en paix.

Mais comment rendre justice s’il y a une loi d’amnistie qui protège les personnes incriminées ? Pour satisfaire la demande des jeunes, le Président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko devront se débarrasser de cette loi d’amnistie. Non seulement elle n’a pas sa raison d’être, mais elle a été voté uniquement pour protéger certaines personnalités. D’ailleurs, cela devait être l’un des principaux combats du chef de l’État Diomaye et son premier ministre. Tant que cette loi sera là, ils seront vus comme des personnes qui ont négocié leur participation à l’élection présidentielle du 25 mars 2024.

La balle est désormais entre les mains du Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre. Le président sait comment s’y prendre pour ne pas s’attirer les foudres des hommes et femmes qui ont soutenu le PROJET. Si le nouveau régime n’écoute pas les complaintes de cette jeunesse qui l’a porté au pouvoir, il risque gros. Ousmane Sonko a changé la mentalité des jeunes. Et cela peut se retourner contre lui. Un couteau à double tranchant très mortel !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn