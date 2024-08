Retour imminent de Karim Wade…Le « big deal » avec le Palais

C’est la fin de l’exil pour l’homme fort du PDS ou disons de l’héritier du parti de Gorgui. Karim Wade met les dernières touches à son retour au Sénégal qui est prévue dans les prochains jours. Le « candidat » du PDS à toute élection revient en marge des élections Législatives dont les dates seront fixées par le gouvernement du premier Ousmane Sonko. Et Karim Wade veut participer cette fois à cette élection en tant que tête de liste de la coalition Wallu du PDS mais aussi en tant qu’allié de la coalition « Diomaye Président » qu’il a soutenue à la présidentielle. Et ce n’est qu’un point du grand deal entre les libéraux et les Patriotes.

Enfin le retour de Karim Wade est imminent. Le fils de Gorgui pourra fouler le tarmac de l’aéroport International Blaise Diagne (AIBD) qu’il n’a jamais vu. Absent du Sénégal depuis le 24 juin 2016, Karim Méissa Wade, le candidat qui a raté deux présidentielles au Sénégal mais toujours investi par ses frères libéraux, « va rentrer au Sénégal dans quelques jours en vue de participer aux Législatives qui sont prévues dans 3 mois » selon une source du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) dirigé par son père Abdoulaye Wade, 98 ans, secrétaire général national du parti.

Les libéraux peuvent enfin se réjouir du retour de l’enfant prodige. Annoncé plusieurs fois depuis 2018 pour sa participation à la présidentielle de 2019, puis en 2021 pour les législatives de 2022 et enfin en 2023 pour la présidentielle de 2024, Karim Wade n’a jamais pu honorer ses rendez-vous avec les militants et sympathisants libéraux. Cette fois encore, il est annoncé dans les coulisses par des responsables libéraux qui jurent que « cette fois-ci, c’est la bonne, le fils de Gorgui viendra pour diriger la liste Wallu aux législatives ». Et toujours selon la même source « Karim Wade revient pour achever Amadou Ba qui a saboté sa candidature à la présidentielle ».

Karim Wade, après avoir été recalé par les juges du Conseil constitutionnel dans la course à la présidentielle 2024 avait alerté sur les conflits d’intérêts, les avantages et les soupçons de corruption et collusion de certains membres du conseil constitutionnel avec certains candidats. Karim Wade estimait que les juges Cheikh Tidiane Coulibaly et Cheikh Ndiaye avaient des connexions douteuses avec le candidat de la majorité, Amadou Ba. Aujourd’hui, selon certains responsables du PDS, Karim Wade veut en découdre une bonne fois pour toute avec Amadou Ba.

Des observateurs voient autrement dans cet acharnement de Karim Wade et des libéraux à l’encontre de l’ancien premier ministre Amadou Ba. « Karim Wade ne serait-il pas le « mercenaire » du Parti au pouvoir pour liquider la menace Amadou Ba ? » nous dit un analyste politique qui interroge : « Karim Wade aurait-il suffisamment de preuves pour s’en prendre à des juges qui ont refusé à Macky le report de la présidentielle et proclamé la victoire au 1er tour du candidat de la coalition Diomaye qu’il a soutenue ? »

Karim Wade était dans le deal du report de la présidentielle voulue par Macky Sall. Mais cette stratégie ayant échoué et s’étant refugié derrière la coalition Diomaye Président, Karim Wade qui s’apparente à la mouvance présidentielle, est selon notre analyste, « celui qui mettra les bâtons dans les roues du nouveau chef de l’opposition, Amadou Ba considéré par les Patriotes de Pastef comme une menace par le pouvoir de Diomaye »

« Et ne soyez pas surpris si voyez une alliance Sonko-Karim contre Amadou Ba. Ce dernier sera la prochaine cible du pouvoir et d’une partie de l’opposition car l’homme Amadou Ba est considéré comme un opposant qui a les moyens de sa politique et qui est aussi crédité de plus de 35% de l’électorat lors de la présidentielle » ajoute notre analyste politique qui précise que « Karim est de retour pour éliminer Amadou Ba »

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn