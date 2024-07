Un partisan de Karim Wade tire sur Bara Ndiaye

Il est grand temps qu’arrête ce charlatan peu courtisé, ce menteur des temps modernes, je veux nommer BARA NDIAYE.

Tu viens de signer ta décadence en s’attaquant à notre frère le président Karim Wade.

Nous en avons assez de subir les idioties, la méchanceté et la quête de légitimité sur le dos du président Karim.

C’est seulement l au Sénégal qu’on voit de telle tête empoigner tristement un micro.

Un Bara Ndiaye que je n’enverrai même pas au zoo par respect aux animaux se permet de jouer avec notre intelligence pour nous pondre de pareilles bêtises.

Je me limiterait de croire en une autre facette de ses déboires plutôt que d’en suspecter une mission télécommandée.

Cette sortie inopportune que personne ne peut justifier vu le contexte politique du moment ne peut et ne doit être sous-estimé. Nous avons subi trop de coups bas alors nous devons rester aux aguets.

Tout en restant vigilants, nous tenons à dire à ce charlatan que ce coups d’essai sifflera sans nul doute la fin de la récréation.

Penses plutôt à apprendre de nouvelles méthodes pour lécher tes proies au lieu de t’attaquer à une personne qui ignore ton existence.

Nous pouvons avoir des divergences internes mais nous ne permettrons jamais à de beaux parleurs de déverser leurs impuretés sur notre frère Karim Meissa Wade.

Pourquoi ta malhonnêteté ne t’a poussé à se demander ce que serait le Sénégal après cent jours de gouvernance du président Karim ?

Eh non ! L’hypocrisie et votre esprit tordu ne sont pas programmés pour une lecture saine de la vie.

Bara, tu es l’antithèse d’un bon marabout et le prototype parfait de satan. Tu changes de camps et de version comme un ciel de saison de pluies.

Nous ne te répondrons guère par le mépris car l’âne ne reconnait que le bâton.

J’en profite pour dire à Cheikh Omar Hanne et son parti politique de dealer que justice sera rendue et qu’ils répondront de leurs actes mesquins en plein jour.

Bara pour finir, saches que cette sortie te fera subir la fin de ton gris-gris « anti – prison »: mévente assurée !

À bon entendeur…..

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple