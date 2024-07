Vacances agricoles à Roff : La jeunesse retourne à la terre pour la souveraineté alimentaire

Ce dimanche 21 juillet 2024, la ferme Agrosine de Roff, dont les promoteurs sont des jeunes, a été le théâtre d’un événement marquant : le lancement officiel des vacances agricoles 2024. La cérémonie a été co-présidée par Madame Khady Diène GAYE, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et Monsieur Mabouba DIAGNE, Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Souveraineté Alimentaire.

Dès les premières heures de la matinée, une foule enthousiaste a accueilli les autorités. Les jeunes, principaux bénéficiaires de cette initiative, ont exprimé leur engagement à s’impliquer activement dans les activités agricoles proposées pendant ces vacances. Le chef de village de Roff, accompagné des notables de la localité, a réservé un accueil chaleureux aux ministres, soulignant l’engagement de la communauté envers cette initiative. « C’est une opportunité unique pour nos jeunes de découvrir les pratiques agricoles et de contribuer au développement de notre région », a déclaré le chef de village lors de son discours de bienvenue.

Entreprises sur thème de la « Souveraineté alimentaire : les jeunes s’engagent », les vacances agricoles 2024 visent à sensibiliser la jeunesse aux enjeux de développement socio-économique qu’offre l’agriculture et à promouvoir l’autosuffisance alimentaire. En offrant aux jeunes la possibilité de participer à des activités pratiques et éducatives, cette initiative aspire à renforcer leur engagement dans le secteur agricole, un pilier essentiel pour la souveraineté alimentaire du Sénégal.

Dans son discours inaugural, Madame Khady Diène GAYE a souligné l’importance de cette initiative : « Ces vacances agricoles sont une occasion pour nos jeunes de se familiariser avec les pratiques agricoles modernes, d’acquérir des compétences pratiques et de jouer un rôle actif dans le développement rural de notre pays.

Le gouvernement du Sénégal est déterminé à soutenir et à promouvoir ces initiatives qui sont cruciales pour notre avenir. » Monsieur Mabouba DIAGNE a également insisté sur la nécessité d’impliquer la jeunesse dans le secteur agricole : « L’engagement de nos jeunes dans l’agriculture est vital pour assurer la sécurité alimentaire et le développement durable de notre nation. Nous devons les accompagner et leur fournir les outils nécessaires pour réussir. »

Voici quelques images du lancement :