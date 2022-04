Scandale Hôpital de Tamba : sa jambe pourrit et son collègue meurt après une anesthésie

L’affaire Astou Sokhna, cette femme enceinte de 9 mois décédée sur le lit de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga (nord-ouest du Sénégal), le 31 mars dernier, libère la parole des Sénégalais qui ne veulent plus être sacrifiés dans les hôpitaux devenus des « mouroirs ».

Astou Sokhna, la trentaine, mariée et enceinte de neuf mois, est décédée le 7 avril à l’hôpital de Louga après avoir demandé en vain une césarienne. Le personnel de l’établissement aurait refusé sa demande de césarienne, arguant que son opération n’était pas prévue, et aurait menacé de la chasser si elle insistait. Elle aurait vainement attendu une intervention dans de grandes souffrances pendant une vingtaine d’heures…avant de décéder avec son bébé dans le ventre sur le lit de l’hôpital. Le ministre de la santé avait déclaré que le décès d’Astou Sokhna était évitable.

Astou Sokhna et son bébé sont décédés par la négligence du personnel de l’hôpital. Et elle n’est ni la première et ne sera ni la dernière si les autorités Sénégalaises ne reprennent pas les choses en main. Mais le diagnostic des hôpitaux laisse à désirer. Mauvais traitement de la part du personnel enseignant mais aussi incompétence du personnel médical. C’est cette incompétence d’un médecin qui a failli couter la vie à un jeune dans la capitale du Sénégal oriental, Tambacounda. Et pis dans cet hôpital, un homme a perdu la vie après une erreur d’anesthésie…en toute impunité.

C’est le récit d’un jeune travailleur de Tambacounda qui a joint la rédaction de xibaaru sous couvert de l’anonymat pour ne pas mettre sa famille en danger. Ce qu’il raconte à travers son récit est hallucinant. Victime d’un accident, l’homme se rend à l’hôpital de Tambacounda pour se faire soigner. Le médecin en place diagnostique une fracture de la jambe. Suivez le récit ci-dessous de la victime. Il va vivre l’enfer pendant trois longues années pour une petite fracture.

« Je suis de Tamba et depuis le 12 Mars 2018 j’avais fait un accident avec une fracture de la jambe. A l’hôpital de Tamba on m’avait opéré en mettant du fer dans la jambe. Je suis resté 3 ans avec le fer et à chaque fois le médecin me donne des RV jusqu’en 2021 ça n’allait pas et mon service à plusieurs fois demande au médecin de me transférer à Dakar mais il a toujours refusé en disant qu’il a le même diplôme que les médecins de Dakar.

Finalement il est parti en congé et lorsque j’ai rencontré son remplaçant, le premier jour il m’a demandé de faire la radio et lorsqu’il a vu la radio il m’a dit qu’il faut aller à Dakar parce que le fer est mal fait et ma jambe commençait à pourrir à l’intérieur. C’est ainsi que je suis venu à l’hôpital Principal à ORTHO 2 et le premier jour que le médecin m’a consulté il m’a demandé si c’est un médecin qui me traitait ? Tellement que qu’il m’a fait perdre du temps rien que pour une fracture. »

Mais ce récit était loin de cacher un autre drame vécu par un de ses collègues qui n’a pas eu la chance. Son collègue tout comme lui a eu un accident et a été acheminé dans ce même hôpital pour une fracture : « C’est pour dire qu’à l’intérieur du pays c’est la catastrophe dans les hôpitaux et un jour mon collègue de service, ADAMA TRAORE, qui avait fait un accident lui aussi, avait une fracture à la jambe et lorsqu’il est entrée au bloc, 15 mn après il est décédé par erreur d’anesthésie à l’hôpital régional de Tamba. ».

Et personne n’en parle. Les parents de la victime ont préféré mettre ce drame sous le sceau de la fatalité avec un gros « Ndogolu yalla », cette volonté divine qui met tout le monde d’accord quelle que soit la gravité d’un fait. Aujourd’hui la parole est libérée et les victimes n’entendent plus se laisser piétiner par des services publics qui ne respectent pas les contribuables qui sont leurs premiers employeurs…

La rédaction de xibaaru