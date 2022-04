L’acharnement de Macky sur Sonko…un danger pour Benno

Les prochaines élections du 31 juillet 2022 seront âprement disputées par le pouvoir et l’opposition. Mais le chef de l’Etat, Macky Sall et sa gigantesque coalition Benno Bokk Yaakaar, auront devant eux de véritables adversaires prêts à tout pour imposer la cohabitation à l’Assemblée Nationale. Malheureusement, le locataire du Palais est en train de s’essouffler dans cette course d’endurance. Les combats qu’ils mènent sur différents fronts l’ont affaibli. Les péripéties que traversent Ousmane Sonko et son entourage sont perçus comme un « acharnement » de la part du pouvoir.

Le soldat Macky Sall a vraiment besoin d’aide. Ses adversaires de l’opposition se renforcent de jour en jour. Au même moment, les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar se laissent marcher sur les pieds. Désormais le chef de l’Etat est obligé de pêcher les maires élus sous la bannière de l’opposition pour renforcer son camp. A quelques mois des élections législatives, le Président doit faire face à l’équation Ousmane Sonko, qu’il peine à résoudre.

Le leader du parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est construit un véritable empire politique. Membre de Yewwi Askan Wi, Sonko tire les avantages de cette alliance politique contre nature. Il est devenu plus puissant au fil des ans après plusieurs confrontations avec le pouvoir. Il traîne avec lui une véritable armée de fanatiques prêts à tout pour lui. Désormais s’en prendre à lui, c’est attirer la colère des jeunes qui gravitent autour de lui. Mais ce fanatisme ne s’arrête plus au maire de Ziguinchor.

Tout ce qui est en rapport avec Sonko est jugé comme « sacré » par les patriotes. Et en conséquence, s’en prendre à lui pourrait s’avérer dangereux. L’affaire de l’ex capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré en est un exemple parmi tant d’autres. Licencié par un institut d’enseignement supérieur de la place, il est revenu un martyr à sauver. Des patriotes ont réussi à collecter pour lui plus de 30 millions. Et comme le démontrait Xibaaru, la politique se cache derrière ce beau geste.

Mais après avoir parcouru le communiqué laconique du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Mesri), on se rend compte que l’Etat de Macky Sall s’acharne sur l’homme qui était au cœur de l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr. Dans le document, il est reproché à Seydina Oumar Touré de ne pas être un détenteur de doctorat pour prétendre être un enseignant. Et pourtant la majorité des instituts d’enseignement supérieur privés du pays ne disposent pas d’enseignants doctorants.

Ces erreurs commises par le Président ou son entourage causeront sa perte. Depuis sa radiation de la gendarmerie, le capitaine Touré est devenu une victime. À la veille des législatives, le pouvoir s’est mis à dos une bonne partie des jeunes. Des votes sanctions sont les dernières choses dont Benno Bokk Yakaar a besoin. Mais si le pouvoir s’entête à poursuivre dans cette voie, il risque d’avoir de grosses surprises au soir du 31 juillet 2022.

« L’acharnement » exercé sur les personnes proches d’Ousmane Sonko est un danger rampant pour le pouvoir. En agissant ainsi, le régime de Macky Sall continue de créer un monstre politique comme le leader de Pastef. Si la toute-puissance de Sonko s’abat sur Benno Bokk Yakaar, le régime sera en très mauvaise position pour les législatives.

Macky Sall et son régime n’ont rien appris des cas Karim Wade et Khalifa Sall. Des monstres politiques créés après un acharnement ayant conduit à leur incarcération. Et Sonko ne veut pas être une victime de plus et cherche à chaque instant l’affrontement qui fait reculer Macky et ses forces de l’ordre. Sonko a appris des erreurs de Macky. Mais ce dernier lui-même, n’a tiré aucune leçon de ses erreurs politiques. Des monstres, il en crée chaque année…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru