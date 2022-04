Affaire Adji Sarr : Pastef blanchit Sonko avant le procès et…diabolise le pouvoir

Pastef blanchit Sonko…sacrifie Mamour Diallo et traîne l’Etat dans la boue

S’il y a un dossier judiciaire dont les sénégalais aimeraient bien être débarrassés, c’est bien l’affaire « Sweet Beauté ». Avec son lot de morts, cette affaire peine toujours à être vidée. Les parties sont dans des calculs interminables qui maintiennent le flou autour de ladite affaire. Mais les membres de Pastef semblent avoir trouvé la solution pour blanchir le violeur présumé dans cette affaire. Tout en trouvant le moyen de traîner l’Etat dans la boue.

Décidément Ousmane Sonko sait comment profiter du malheur des autres. Accusé de viols par la jeune masseuse Adji Sarr, le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) vaque librement à ses occupations au moment où la victime présumée est cloîtrée entre quatre murs. Et gardée par des éléments de la Brigade d’intervention de la police (BIP). Si Ousmane Sonko jouit de toute sa liberté, c’est parce qu’il a trouvé des personnes qui passent tout leur temps à parfaire son image.

Après avoir fixé les termes de son procès, le maire de Ziguinchor peut compter sur les jeunes de son parti pour le blanchir. Et les patriotes s’y prennent de la meilleure des manières. Sur les réseaux sociaux, ils balancent toute sorte d’informations visant à faire croire au public que Sonko n’est que la victime d’une cabale ourdie par le régime de Macky Sall.

Dans leur campagne de lavage médiatique, les membres de Pastef ont trouvé leur agneau du sacrifice. N’ayant pas pu faire condamner Mamour Diallo dans l’affaire des 94 milliards, ils comptent le faire passer pour le cerveau du « complot » visant Ousmane Sonko. Sur les plateformes des patriotes, un enregistrement est attribué à Adji Sarr et Mamour Diallo. Cet audio est devenu la nouvelle arme des pro-Sonko au moment où tous les facteurs sont réunis pour le procès tant attendu.

Désormais c’est au procureur d’authentifier cet élément sonore qui circule depuis quelque temps sur le net. Mais Mamour Diallo aussi devrait éclairer la lanterne des sénégalais sur l’enregistrement en question. Même si c’était lui sur l’audio, il n’y a dit rien de compromettant. Par contre son silence est utilisé par Pastef qui désormais s’est entouré de nouvelles grandes gueules, pour blanchir Sonko. Mais la grande question à se poser est de savoir si ces éléments sonores sont réellement authentiques, pourquoi les avocats du leader de Pastef ne les versent-ils pas dans le dossier ?

L’Etat est le plus impacté dans cette opération pour blanchir Sonko. Macky Sall, ses ministres et ses directeurs généraux sont peints comme les principaux responsables de cette affaire. Leur silence et le manque de personnes pour les défendre ne leur facilite pas les choses. Et même sur le plan international, le gouvernement est vu comme un Etat comploteur. Une mission finement menée par l’armée de Sonko.

La justice n’échappe pas au scénario créé par Sonko et ses sbires. Désormais, les magistrats, juges et mêmes avocats sont taxés de complices du complot. Ils ont déjà préparé la mentalité de certains sénégalais à cela. Juste pour ne pas qu’ils croient à un verdict équitable si Sonko est condamné dans cette affaire de viol…

Même si les patriotes sont dans leur rôle de défendre leur leader, ils doivent comprendre qu’ils ne peuvent aucunement influencer le fonctionnement de la justice. Un procès sur le net, ou un procès politique est loin d’être un procès en justice. La procédure suit son cours et le maître-mot reviendra au juge qui déterminera si réellement Ousmane Sonko est coupable ou non. Alors pas besoin de rameuter des grandes gueules pour blanchir ou incriminer qui que ce soit.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru