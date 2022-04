Voici les armes de Sonko pour « brûler » le Sénégal

Abdoulaye Wade, le plus grand opposant de l’Afrique de l’Ouest et homme politique de la dimension de Osagyefo (le Chef victorieux) Kwame Nkrumah du Ghana, n’a jamais marché sur des cadavres pour arriver au pouvoir. Au Sénégal, deux hommes politiques ont accédé à la magistrature suprême sans marcher sur un seul cadavre : Abdoulaye Wade et Macky Sall. Mais aujourd’hui, un homme se lève et menace de joncher les rues de cadavres pour être président de la République. Voici Ousmane Sonko et ses armes de destructions…

Ousmane Sonko, le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) est l’un dernier né de la politique sénégalaise. Et pourtant c’est lui qui occupe aujourd’hui la place de chef de l’opposition après la débandade du candidat arrivé second à la présidentielle de 2019, Idrissa Seck du parti REWMI et aujourd’hui président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). Mais comment Ousmane Sonko est-il arrivé à convaincre plus de 600.000 électeurs lors de la dernière présidentielle et fait aujourd’hui vaciller le pouvoir ?

Sonko est l’un des derniers arrivés dans l’arène politique Sénégalaise, tout comme Bougane Gueye Dany du mouvement Gueum Sa Bopp, mais il fait partie de ceux dont la côte de popularité a atteint les sommets. Sonko est devenu l’opposant n°1 par la grâce de son plus farouche opposant, le président de la république Macky Sall. Et tout cela a commencé le jour où par « décret présidentiel numéro 2016-1239 pris le 26 août 2016, Ousmane Sonko a été radié définitivement de l’administration Sénégalaise pour manquement à l’obligation de discrétion professionnelle ». C’est ce décret du président de la République Macky Sall qui a ouvert les voies de la gloire à Ousmane Sonko devenu Martyr…

Les Sénégalais adorent les martyrs. Bien avant la perte du pouvoir de son père, Karim Wade était le Sénégalais le plus détesté de la Planète. Tout le monde voulait le voir en prison. Mais quand son incarcération puis son procès sans appel et sa condamnation ont été faits en toute illégalité, Karim Wade était considéré comme un martyr et est passé du jour au lendemain de l’obscurité à la lumière. Devenu un danger pour le pouvoir, l’exil de Karim était la seule solution pour le pouvoir de s’éloigner d’un prisonnier devenu encombrant.

Et ce fut le même scénario pour Sonko. Voulant lui faire du « mal », le pouvoir l’a propulsé au sommet. Et ayant tiré les leçons des cas Karim Wade et Kalifa Sall (ancien maire de Dakar condamné pour être écarté de la course à la présidentielle), Ousmane Sonko a adopté une stratégie toujours payante, celle de l’offensivité. Ousmane Sonko ne se contente pas de répondre aux attaques du pouvoir et encore moins aux accusations, il est celui qui pousse le pouvoir dans ses derniers retranchements. Il accuse toutes les actions du pouvoir de tentative d’élimination de sa personne. Ousmane Sonko est le seul opposant depuis 1960 qui est arrivé à diaboliser un pouvoir.

Mamadou Dia a encaissé les coups de Senghor et endossé des accusations avant de se voir incarcéré. Abdoulaye Wade a rusé avec Diouf et s’est retrouvé président après des incarcérations. Macky déjoué les pièges de Wade avant d’accéder au pouvoir. Mais Ousmane Sonko n’attend ni pièges ni accusations pour se défendre. C’est lui qui accuse, porte les coups ; et c’est l’état qui se défend. Sonko a inversé la tendance et la peur a changé de camp avec sa stratégie de conquête du pouvoir.

Et pour arriver au pouvoir, il fourbit des armes non conventionnelles. Le mensonge, la manipulation et l’affrontement direct. Ousmane Sonko compte dans son camp, des centaines de community managers qui occupent les réseaux sociaux pour informer, mésinformer et désinformer. Et des milliers de jeunes, pris à son piège dans les réseaux sociaux, deviennent ses défenseurs acharnés dans les rues, prêts à donner leur vie pour celui qu’ils nomment déjà PROS pour… Pr ésident O usmane S onko…

