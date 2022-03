N’est-il pas temps de faire un diagnostic sans complaisance de la situation qui sévit au Parti Démocratique Sénégalais ? N’est-il pas temps de se regarder les yeux dans les yeux et se dire la vérité sans contour.

Je ne reconnais plus ce parti jadis, très dynamique et moteur de la résistance et jouant les rôles de premier parti politique au Sénégal. Un leadership reconnu et accepté par tous.

Je ne doute point qu’il a été acculé par un Pouvoir au moyens colossaux, injustement ! devant le regard de tout le monde. Seul dans son combat de vie ou de mort.

Toutefois, on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi?

Le parti manque cruellement de leadership en mesure de mettre de l’ordre.

Saliou Dieng pour le nommer ouvertement semble être au devant des troupes MAIS je regrette ce gars que je ne connais que de nom ou que je reconnais grâce à quelques images ne fait pas le poids, il se retrouve avec un héritage qu’il n’est pas en mesure de porter. Sorti de je ne sais d’où, il n’a ni charisme, ni présence et à l’écouter parler, il nous sert du charabia qui ne dit pas son nom.

Le parti marche actuellement sur des histoires de clans, de « je t’aime moi non plus…. »

Karim, loin des yeux semble laisser faire car: “ qui ne dit rien consent”. Qu’on le veuille ou pas, qu’on l’admette ou non, c’est lui qui dirige le parti.

Je suis de tous ses combats et je continue de l’être alors personne n’est mieux placé que moi pour l’aider à ouvrir les yeux et agir vite et très vite avant que l’irréparable ne se produise. Je suis dans ce bateau qui s’appelle PDS et je ne souhaite pas qu’il coule et jamais je ne le quitterai. Je ne suis pas non plus quelqu’un qu’on réduit au silence ALORS, sachez que c’est ça la réalité et Karim doit à défaut de venir, faire entendre sa voix, nous expliquer quel est le projet qu’il nous soumettre pour le peuple sénégalais. Nous sommes convaincus qu’il a les compétences requises et le carnet d’adresse qui sied ALORS sort la tête de l’eau et viens diriger les troupes qui n’attendent que toi.

En attendant les autres sont entrain d’occuper le terrain ESPÉRONS qu’il en restera quelques choses !!!!

Saa Kadior