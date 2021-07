Scènes obscènes : Maï Mbacké Djamil attaque la série « Infidèles »

Certaines séries sénégalaises sont entrain de pervertir la jeunesse. Et la dernière est sans nul doute « Infidèles ». Il ne se passe plus un seul jour sans qu’elle ne fasse parler d’elle. La séquence sexuelle de Léna Gueye fait l’objet d’une dénonciation massive sur la toile. Maï Mbacké Djamil pense que la population doit se tenir debout et exiger l’arrêt immédiat de cette diffusion.

Voici la publication sur Facebook :

Je suis scandalisée, horrifiée et terriblement outragée! Cette série qui porte le nom « d’Infidèles » est non seulement une insulte envers toute notre héritage culturel et cultuel mais c’est une arme de destruction massive à l’endroit de tous les efforts que nous mobilisons au quotidien dans le but de préserver la société, notre société, de la dépravation des mœurs et de la banalisation de la perversion.

Toute la population doit se tenir debout et exiger l’arrêt immédiat de la diffusion de cette “catastrophe ambulante” qui creuse non plus à petit pas mais à grande échelle vers le chemin de l’inscription dans le visuel standard sénégalais, d’actes à caractère sexuels. Et le début de ce combat, c’est le boycott pur et simple de la série sur toutes ses plateformes de diffusion et la signalisation de leur page Youtube.

« Nous ne sommes plus dans l’insinuation caractéristique mais dans l’action caractérisée! »

À croire evenprod, toutes les femmes sont des objets sexuelles avec une étiquette de prix au pied.

Selon eux également, les relations à caractère charnelles est la monnaie d’échange la plus courante au Sénégal, autrement dit, la quasi-totalité des sénégalais sont des prostituées déguisées et des gigolos.

D’après eux aussi, l’inceste passe comme lettre à la poste chez nous.

Voici une liste loin d’être exhaustive, des rôles de la série:

Une jeune femme accro au relations charnelles;

Une jeune femme qui entretient des relations charnelles avec l’époux de sœur;

Une jeune femme qui exerce le métier « d’escorte girl » en d’autres terme « prostituée pour les hommes financièrement aisés »;

Des jeunes femmes qui entretiennent des relations charnelles avec tout le monde et partout;

Des femmes divorcées qui s’échangent leurs copains et qui entretiennes des relations charnelles avec eux;

Des femmes mariées qui trompent leurs époux avec des jeunes hommes et qui en échange les entretiennent financièrement;

Des jeunes hommes dont le quotidien se résume au sport et à la fornication;

Et tant d’autres rôles dont la centralité se résume uniquement à la sexualité mais surtout à la « BANALISATION » de la sexualité !

Et dans tout ça, ils introduisent des femmes voilées et un « Baay Fall » aux valeurs appréciables comme pour diluer avec quelques gouttes d’eau, le grand verre de « SANG » qu’il servent aux sénégalais dans le but d’en faire des vampires aliénés !

Et ceux qui pourraient me dire qu’il faut tout simplement zapper si le contenu proposé ne correspond pas à nos valeurs, j’aimerais répondre ceci: « Nous ne sommes pas dans les cours d’écoles, les bancs des rues, les cantines, les marchés, les salons des voisins pour « zapper » ce que regarde nos filles et fils vulnérables et victimes. » d’autant plus que la série peut être visionnée gratuitement sur Youtube.

Je demande pardon à l’ensemble de mes abonnés pour la vidéo que j’ai dû poster mais de simples photos ne me suffisaient pas pour vous décrire « l’horreur »de cette scène (comme toutes scènes d’ailleurs) de cette série qui répond parfaitement à son nom: INFIDÈLE À L’ISLAM; INFIDÈLE À NOTRE CULTURE; INFIDÈLE À NOS VALEURS.