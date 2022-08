Mary Teuw Niane a exprimé ses chaleureuses félicitations à l’inter coalition Yewwi-Wallu pour sa victoire écrasante dans le département de Saint-Louis (plus de 10 900 voix d’écart) et dans la commune (plus de 12 000 voix d’écart). « Je félicite chaleureusement la tête de file de l’inter coalition, Babacar Abba Mbaye. Je remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour obtenir cette belle victoire : YEWWI-WALLU, Mouvance MTN, Président Cheikh Mouhamadou Sourang, etc », déclare l’ancien ministre.